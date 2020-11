Invaller Doku kan niet verhinderen dat Rennes kansloos onderuit gaat op Stamford Bridge

Champions League Hoera! Hazard voetbalt weer en oogt met invalbeurt van twintig minuten gretig in late comeback Real

28 oktober Eden Hazard speelde gisteravond twintig minuten mee met Real Madrid. Voor ons Belgen is dat uitstekend nieuws. De Spanjaarden kunnen zich weer verkneukelen in De Koninklijke. Madrid kwam pas in de laatste tien minuten terug van een 2-0 achterstand.