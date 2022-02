INTERVIEW. Ignace Van der Brempt staat voor uitdaging na vertrek bij Club: “Salzburg zal me beter liggen”

Champions LeagueIgnace Van der Brempt (19) kijkt vanavond met Red Bull Salzburg het grote Bayern München in de ogen. De rechtsachter vertrok afgelopen winter bij Club Brugge om zich in Oostenrijk op zijn geliefkoosde plek verder te ontwikkelen. En dat ging plots snel - Van der Brempt weigerde te spelen tegen Union. “Schreuder reageerde teleurgesteld en machteloos. Ik voelde me wel wat schuldig.”

Zo snel zijn transfer werd afgerond, zo snel heeft Van der Brempt zich aangepast aan het leven in Salzburg.

“Het begint te wennen”, zegt hij. “Ik heb een appartementje gevonden waar ik eind deze maand kan intrekken. En de omgeving is super. Ik ben nog niet echt in de stad geweest, maar ik hoor niets dan goede verhalen. Ik heb weleens Salzburg ingetikt in Google voor ik vertrok. Het is hier écht mooi.” De binnenstad staat alleszins op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Er zijn slechtere plaatsen om te vertoeven.

Ook in zijn nieuwe club vlot het intussen. “Ik was wat zenuwachtig die eerste dagen. Maar het zijn allemaal jonge gasten, dan voel je je onmiddellijk goed. Na twee, drie dagen was die nervositeit weg.”

Eind januari ging het plots snel…

(pikt in en lacht) “Het is inderdaad lang uit de media gebleven. Veel mensen zijn misschien geschrokken, voor mij was de verrassing minder groot. De interesse van Salzburg dateerde al van eind december. De hele transferperiode is er dan onderhandeld tussen de clubs en met mezelf. Ik heb het er ook over gehad met mijn ouders en mijn familie. Zij wilden me niet tegenhouden. (grijnst) En ik heb geen vriendin, dus… Toen alle partijen er uit waren, moest alles snel gaan – de papieren, en zo.”

Klopt het dat je weigerde te spelen in de wedstrijd tegen Union?

“Ik heb dat zelf beslist, ja. Ik wilde het gewoon liever niet. Nochtans waren de clubs overeen gekomen dat ik nog mocht spelen. Maar persoonlijk… Ik zat al met die transfer in mijn hoofd, voelde me daardoor niet honderd procent. ‘Wat als er nog iets gebeurt?’, dacht ik. Ik vond het niet eerlijk voor de ploeg. Zeker niet omdat het om een belangrijke wedstrijd ging.”

Schreuder trainde daags voor Union nog met jou in de basis. Hoe reageerde hij?

“Teleurgesteld en machteloos. Ik voelde me wel wat schuldig.”

Hoe is Salzburg eigenlijk bij jou uitgekomen?

“Ze zijn veel wedstrijden komen bekijken. Ook bij de Belgische U21. Ik speelde daarin goed, kon hen overtuigen van mijn kwaliteiten.”

Hebben ze jou een sportief project voorgeschoteld?

“Toch wel. Ze wilden me liefst al deze winter zodat ik mij een half jaar kon aanpassen. Alles ontdekken zonder druk. Weet je: niets moet voor mij in de komende zes maanden. Ik ben gehaald als back-up voor Rasmus Kristensen. In principe vertrekt hij komende zomer en dan word ik rechtsachter nummer één. Als alles goed gaat, tenminste. Ik moet me bewijzen.”

Zonder druk, zeg je. Maar je zit wel al in de selectie voor de Champions League.

“Zonder druk is misschien een groot woord. Mocht er iets gebeuren met Kristensen, moet ik er natuurlijk wel staan. Maar ik ben naar hier gekomen zonder al te veel verwachtingen op korte termijn. Ik ga goed mijn tijd pakken om me aan te passen.”

Quote Ik speelde bij Club nooit op mijn natuurlij­ke positie. Niet verwonder­lijk, Mata speelt daar en hij is echt supergoed. Maar dat maakte het moeilijker voor mij om door te breken. Ik wilde vooral progressie maken als rechtsach­ter. En dat leek niet te lukken in Brugge

Heb je lang getwijfeld om deze stap te zetten?

“Goh, ik was onmiddellijk gecharmeerd toen ze interesse toonden. Natuurlijk twijfel je in het begin. Zou ik dat wel goed doen? Hoe zit daar alles in mekaar? Hoe werkt die club? Ik heb alles vergeleken met Club Brugge en dan toch de knoop doorgehakt.”

Je traint al een paar weken mee. Ligt het niveau hoger dan in Brugge?

“Alles is veel intenser, de drive is groter. Er wordt heel de tijd pressing gespeeld, je krijgt weinig rust. Het niveau is te vergelijken met Brugge, maar het gaat sneller. De kwaliteit, de balbehandeling… Je wordt constant opgejaagd. (lacht) Je ziet dat ze van de Red Bull-school zijn. Het tempo ligt héél hoog.”

Hoe is de club georganiseerd?

“Heel professioneel, je ziet aan alles dat dit een topclub is. Ik ben nog niets tekort gekomen, alles werd van in het begin uitstekend geregeld. Ik heb zeker niet getwijfeld.”

Volledig scherm Van der Brempt op training bij Red Bull Salzburg. © FC Red Bull Salzburg via Getty Images

Salzburg staat er om bekend een talentenfabriek te zijn. Onder meer Erling Haaland en Sadio Mané braken er door. Heeft dat meegespeeld in jouw beslissing?

“Dat maakte het zeker extra aantrekkelijk. Hier krijgen veel spelers de kans om door te groeien. Ze hebben de ervaring om te werken met jonge kerels en ze wachten niet om hen te brengen. Salzburg is daar slim in. Als je goed speelt, word je verkocht en daarna is het aan de volgende. Zo blijft het draaien. Je zal niemand zien die hier vijf jaar op dezelfde positie speelt. Je hoopt één van hen te worden op termijn. Ach, deze club is de perfecte ‘match’ voor mij. Niet alleen omdat ik stappen vooruit kan zetten, ook omdat ik een speelstijl heb die hier past.”

Ze geven de jeugd een kans. Miste je die kans in Brugge?

“Mja. Ik speelde nooit op mijn natuurlijke positie. Niet verwonderlijk, Mata speelt daar en hij is echt supergoed. Maar dat maakte het moeilijker voor mij om door te breken. Ik wilde vooral progressie maken als rechtsachter. En dat leek niet te lukken in Brugge.”

Heb je dat destijds aangekaart bij Philippe Clement of Schreuder?

“Zoiets is moeilijk als 18-jarige, hé. Ik moest nog veel leren, dus ik kon dat niet echt zeggen. Clement had een plan met mij. Hij wilde dat ik minuten maakte als rechtsvoor om me later dan een rij te laten zakken. (denkt na) Ik denk dat Salzburg me beter zal liggen. Met de trainer hier klikt het bovendien. Hij spreekt veel met mij, is jong en ambitieus. Weet je wat speciaal is aan Salzburg? Ze hebben nog geen trainer ontslagen, ook zij groeien geleidelijk aan door.”

Spreek je intussen al wat Duits?

“Nog niet. Het is de bedoeling dat ik met Duitse lessen start. Op zich is het geen probleem. Er staan hier verschillende trainers op het veld als we trainen. De ene spreekt Frans, anderen Engels of Spaans. Zij vertalen alles wat er gezegd wordt. Dat is leuk.”

Heb je nog contact met mensen in Brugge?

“Met Charles (De Ketelaere, red.) heb ik altijd een uitstekende band gehad. Hij was wel wat ontgoocheld toen ik vertrok. (snel) Maar hij wilde evenzeer het beste voor mij, hoor.”

Geen wedstrijden tegen Eupen of Zulte Waregem meer. Wel Bayern München in de Champions League...

(lacht) “Ik denk dat iedereen er veel zin in heeft. Het zal alleszins een gekkenhuis zijn. Het publiek mag weer voltallig aanwezig zijn. Ja, ik kijk er wel naar uit.”

Volledig scherm Van der Brempt op training bij Red Bull Salzburg. © FC Red Bull Salzburg via Getty Images