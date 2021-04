Internationale pers ziet hoe De Bruyne na moeilijke eerste helft City bij de hand nam: “Hij was overal en gaf z’n ploegmaats vertrouwen”

Champions LeagueHet was misschien niet zijn allerbeste match, maar de UEFA bedacht Kevin De Bruyne na afloop van de halve finale tussen PSG en Manchester City toch met de trofee voor Man van de Match. De Rode Duivel werd mede daardoor ook weer bejubeld in de internationale pers.

“De Bruyne is een goede voetballer, hé Marc. Die kan je overal zetten, tot en met in de goal. Maar hij speelt op de verkeerde plek", vertelde Jan Mulder gisteren in de nabeschouwing rond de halve finale in de Champions League tussen PSG en Manchester City op VTM2. “Ik begrijp niet dat Guardiola hem in de spits zet. Kevin zal bijvoorbeeld nooit aan de eerste paal opduiken, zoals een spits moét doen.”

Ondanks het puntje van kritiek op de tactische keuze van Guardiola met betrekking tot De Bruyne, kon de Rode Duivel zich tegen City toch weer beslissend tonen. KDB tekende voor de gelijkmaker door Navas te verrassen met een verraderlijk indraaiende voorzet. “Hij was de sleutel tot de ommekeer in zijn rol als valse negen”, schrijft Mirror in tegenstelling tot de mening van onze analist Jan Mulder.

“Hij bleef de defensie van PSG onder druk zetten en toonde dat er kansen zouden komen. Dat gaf zijn maats vertrouwen”, aldus Mirror nog. “De Bruyne was zowat overal op het veld”, treden ze bij The Guardian hun collega’s van Mirror bij. “Guardiola denkt vaak heel ver voor een grote wedstrijd, maar nu ging hij terug naar de basis. City kon de wedstrijd omdraaien dankzij de klasse van De Bruyne.”

De Britse krant gaf De Bruyne in zijn spelersrapport een 8 op 10, maar wees er ook op dat onze landgenoot rood had kunnen krijgen door PSG-middenvelder Danilo aan te trappen. “Toch kan De Bruyne zo creatief zijn als Neymar, dat bewees zijn gelijkmaker”, aldus The Guardian.

In navolging van The Guardian kreeg KDB eenzelfde ook een 8 op 10 bij Daily Mail. Die krant maakte net als Mirror duidelijk dat De Bruyne vooral een sterke tweede helft speelde. “Hij had het aanvakelijk lastig, maar in de tweede helft nam hij zijn ploeg bij de hand. Zo werd hij voor de zoveelste keer de redder van City op belangrijke momenten.”

Ook in Frankrijk had de gespecialiseerde pers oog voor de leidersrol van De Bruyne bij Manchester City. Zowel L’Équipe als France Football bedacht de Rode Duivel met 7 op 10. “Zijn tweede helft was het niveau van een halve finale in de Champions League waardig”, aldus France Football. Voor de rust had hij het vooral moeilijk met zichzelf, maar nadien werd hij wakker. Hij nam de match in handen en liet ze niet meer los.”

Bij de Spaanse krant Marca zagen ze dan weer vooral hoe PSG het opnieuw vergooide. “De Bruyne en vooral Mahrez profiteerden optimaal van de foutjes die er bij de Parijzenaars in slopen.”

