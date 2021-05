Internationale pers maakt brandhout van “gekke professor” Guardiola en zijn stinkbommetje én voelt mee met De Bruyne: “Dit verdient hij écht niet”

Champions LeagueSnoeihard is de internationale media voor “gekke professor” Pep Guardiola. Waarom nú experimenteren? “Het brein geraakte niet verder dan het gooien van een stinkbommetje.” Ook bijzondere aandacht voor de onfortuinlijke Kevin De Bruyne. Gekneld in het tactische systeem, helemaal verloren. Al vindt La Gazzetta dello Sport dat hij misschien één van de spelers was die moest opstaan als leider. En hopen ze vooral dat de zware botsing geen invloed heeft op z’n EK. “Dat verdient hij écht niet.”

Daily Mail: “Guardiola bracht City naar de ondergang”

In Daily Mail werd al snel de link gelegd naar het Champions Leagueseizoen van 2012. Ook toen stond Chelsea in de finale. In de halve finale ging het voorbij het FC Barcelona van... Pep Guardiola. “Toen werd het verteld dat de ‘Blues’ geen schijn van kans maakten. Ze werden afgetekend als ‘laf en miserabel’. Ze verbaasden de wereld toen ze Guardiola van z'n troon schopten. En afgelopen avond, aangedreven door de onvermoeibaar briljante N’Golo Kante, die met de energie van 10 man speelde, verbaasden ze de wereld opnieuw.”

City-coach Guardiola ontsnapt niet aan de kritiek. “Hij schatte z’n selectie fout in, en z’n team vol talenten leek verward, uit elkaar getrokken en anoniem. Het beeld van de partij was niet de waas van bewegingen bij City, maar wel een Kante die De Bruyne op de rand van de zestien tackelde, waardoor die laatste als met gespreide vleugels en het gezicht naar beneden op het gras zat. Chelsea verdiende de overwinning. Het had zelfs meer dan 1-0 kunnen zijn. Guardiola bracht City naar de ondergang, Tuchel bracht Chelsea naar de overwinning.”

Volledig scherm Kante met de tackle op De Bruyne. © Pool via REUTERS

(Lees verder onder de beelden van het uitvallen van Kevin De Bruyne)

La Gazzetta dello Sport: “Geen leider bij City”

Chelsea: top. City: flop. Het Italiaanse La Gazzetta dello Sport spaart de club uit Manchester niet. “Misschien zijn we voor het eerst in de geschiedenis écht streng voor een team dat de finale bereikt, maar de Citizens stelden enorm teleur. Ze missen in de belangrijkste matchen de basale vindingrijkheid. Er is een neiging om telkens slecht te spelen. Chelsea-doelman Mendy kende een rustige avond. De Bruyne, Silva, Foden en Gündogan. Niemand van hen toonde zich een leider om op te steunen. Vooral die tweede helft stelde teleur. Je verwacht een reactie van een op papier geweldig team. Maar er gebeurde helemaal niets.”

Volledig scherm "Tuchel maakt gebruik van Pep: nachtmerrie voor City, Havertz schenkt Chelsea Champions League" © La Gazzetta.

BBC: “De Bruyne en co leken niet te weten wat hun rol was”

BBC speelde het vooral op de coaches. Thomas Tuchel versus Pep Guardiola. Twee uitersten. “Vooraf wilden ze niet weten van een onderlinge strijd. Maar of ze het nu wilden of niet: uiteindelijk waren zij de hoofdrolspelers in deze finale. Tuchel had alles perfect voorbereid.

Guardiola daarentegen koos voor een elftal die hij nooit eerder had opgesteld. Hij gokte op een scala aan aanvallend talent. Zonder Fernandinho. Zonder Rodgri. Het was een zet die City achterliet met verwarring, gebrek aan communicatie en nul aanvallende dreiging. De kampioen werd beroofd van de elementen die hen net speciaal maakten. Zelfs een doorwinterde De Bruyne of Gündogan en Bernadro Silva leken niet zeker te weten wat hun werkelijke rollen waren. (...) Het is moeilijk kritiek te uiten op een coach die al zoveel heeft bewezen en bereikt. Maar nu zal hij de komende dagen onvermijdelijk véél moeten slikken.”

Volledig scherm Tuchels masterclass. © BBC

France Football: “De Bruyne leek vermoeid”

France Football zag eveneens een Pep die ongelijk kreeg en te veel obsessie heeft om tactisch te experimenteren om de meest ongelukkige momenten. De Franse kwaliteitskrant had bovendien bijzondere aandacht voor onze Rode Duivel. “Het symbool van de nachtmerrie van City was het uitvallen van De Bruyne. Hoe dan ook wordt de wil van City op dat moment ondermijnd. En hoe dan ook neemt de vastberadenheid bij de club uit Londen toe. Tekenend: de City-fans die hun tactische leider naar de kant zagen sukkelen grepen met de handen naar het hoofd.”

Nog over ‘KDB’: “Hij had goede en minder goede momenten. Hij leek wel vermoeid. Maar we hopen van harte dat de botsing met Rüdiger geen invloed heeft op zijn EK. Want dat verdient hij echt niet.”

Volledig scherm France Football. © France Football.

The Sun: “Guardiola overschreed die dunne lijn tussen gek en genie”

“Tuchel stuurde een goed gebalanceerd, getraind team het veld in en zag Chelsea verdiend de Champions League winnen”, schrijft The Sun. “Guardiola daarentegen overschreed die dunne lijn tussen gek en genie, en besloot dat de finale het juiste moment was om één van z’n gekke professor-experimenten uit te voeren. Het brein van City geraakte niet verder dan een stinkbom, zijn team zonder verdedigende middenvelder werd pijnlijk overklast. De Bruyne leek verloren. De tweede Europese beker voor Chelsea kwam er na een serieuze assist van Guardiola. Hij werd naar het Etihad gehaald om Europa te veroveren, maar ondanks zijn knappe prestaties in andere competities komt hij hier weer te kort.”

“Wat een impact heeft Tuchel gehad sinds hij Lampard in januari verving. En wat een prestatie van Chelsea. De heldendaad van Havertz, Mount, de hyperactieve N’Golo Kante, de blok graniet Rüdiger, en de twee geweldige Engelse backs Reece James en Ben Chilwell. James zal Sterling nog uit z’n achterzak moeten halen voor het duo samenkomt bij de nationale ploeg.”

The Guardian:

Ook The Guardian bespreekt de mislukte plannen van Guardiola, de krant stelt zelfs dat hij ‘in de war’ moet zijn geweest. “De man die wordt gezien als hét tactische brein in zijn tijd koos voor een team dat haperde. Oh Pep... Je doet het jezelf elke keer aan. Dit is weer jouw schuld, en dat moet pijn doen. Alle credits aan Chelsea, dat het laatste halfjaar een winnende machine is geworden. Maar bij Guardiola staken twijfel, onzekerheid en een beschadigende obsessie weer de kop op. Dat gebeurde hem al vaker in belangrijke CL-wedstrijden, waarin het telkens mis ging.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

AS: “Europa is blauw”

“Europa is blauw”, schrijft het Spaanse AS. Het medium zag dat Guardiola grote risico’s nam door zijn tactische keuzes. Het zag hoe De Bruyne aan zijn lot werd overgelaten en City amper de ruimtes wist te vinden. “Tuchel koppelde Werner aan Havertz waardoor elke aanval gevaarlijk werd. Guardiola zag zijn fout met de opstelling in en profiteerde van het uitvallen van De Bruyne om met Jesus een echte 9 in te brengen.”

De score had echter nog verder kunnen oplopen, vond AS. “Elke aanvaller met een minimale hoeveelheid aan inspiratie zou hebben geprofiteerd van de fouten van Stones. Maar de acties van Werner getuigden van een gebrek aan vertrouwen. Dat kan niet op dit toneel”, is de Spaanse krant hard voor de Duitser van Chelsea.

Volledig scherm © Photo News