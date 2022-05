Internationale pers kroont onze nummer één: “Koning Courtois is de beste doelman van de wereld”

Champions LeagueDe man die Real Madrid de Champions League bezorgde. Onze journalist in het Stade de France zette zijn volgspot op Thibaut Courtois en zag monden openvallen. En dat was ook het geval bij de internationale pers. “De beste keeper op de planeet, dat is hij.”

Of we nu naar een Spaanse krant, een Brits medium of een Franse site surfen, de wereld is het er unaniem over eens: dit was de Champions League-finale van Thibaut Courtois. Onze landgenoot werd benoemd tot Man van de Match en dat was geen toeval. Onder meer ‘L’Équipe’, ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Marca’, ‘BBC’ en zelfs ‘New York Times’ haalden het wierookvat boven.

Eerst en vooral onder de vorm van de afzonderlijke spelersscores. Geen voetballer op het veld die meer punten haalde dan Thibaut Courtois. Onder meer ‘The Daily Mail’, ‘The Guardian’ en ‘The Telegraph’ bedachten Courtois met een tien op tien. Cijfers die gestaafd werden met commentaren als “een masterclass” en “buitengewone saves, van de eerste tot de laatste”.

In het doorgaans iets strenger quoterende ‘L’Équipe’ en ‘La Gazzetta dello Sport’ ook negen op tien voor Courtois. “Koning Courtois. De beste keeper op de planeet, dat is hij”, klinkt het op de website van de Franse krant. “Hij tekende voor negen reddingen en was weergaloos in elk luchtduel. Zijn redding op het schot van Mané was een meesterwerk.”

De kranten zagen hoe Courtois met zijn fenomenale reddingen de Liverpool-spitsen tot wanhoop dreef. “Salah moest bijna huilen van frustratie. Nadat Courtois al sterk acteerde op pogingen van de Egyptenaar voor de rust, stond hij na de pauze opnieuw pal toen Salah gevaarlijk was. Hij dekte zijn hoek perfect af toen de Liverpool-aanvaller het op het einde nog eens probeerde met een ultieme poging.”

Bij ‘BBC’ deden ze er nog een schepje bovenop. “Liverpool liep tegen een muur, genaamd Courtois aan. De Belg tekende voor één van de sterkste individuele prestaties in een Champions League-finale.” ‘New York Times’ zag onze landgenoot ook uitblinken. “Als je Real Madrid wil kloppen, dan moet je voorbij Courtois. En net dat is voor Liverpool te moeilijk gebleken.”

Tot slot nog een en al euforie in de Spaanse kranten. ‘Marca’ tweette ludiek: “Problemen in doel? Bel naar Courtois.” De Madrileense krant noemde Courtois terecht de Man van de Match. “Hij was de mirakelman bij Real Madrid. Deze finale zal misschien de geschiedenis ingaan door de goal van Vinicius, maar het blijft voor altijd ook de finale van Thibaut Courtois.”

‘El Mundo Deportivo’ beschouwt de veertiende Champions League-triomf van Real Madrid als die van Thibaut Courtois. “Hij domineerde in de zestien met overweldigend vertrouwen. Hij straalde dat ook uit naar de verdedigers rondom hem. Courtois was gekomen om te winnen. Elke redding staafde dat Real Madrid niet enkel finales speelt, maar ze vooral ook telkens wint.”

Herbekijk ook: Courtois: “Ik speel al het hele jaar met pubalgie”

