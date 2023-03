Internationale pers is streng en roept PSG op om van nul te herbeginnen: "Deze ploeg maakt niemand bang”

Weer geen Champions League -glorie voor Paris Saint-Germain. De club van wereldsterren Lionel Messi en Kylian Mbappé ging ook in de return onderuit tegen Bayern München. De Franse en internationale media zijn streng. Kylian Mbappé werd in ‘L’Équipe’ bedacht met een drie op tien, Marco Verratti deed nog slechter. “Is het voor PSG niet tijd om opnieuw te beginnen?

KIJK. Dit waren de vijf momenten uit Bayeryn-PSG

L’Équipe kopt: “De grote leegte”

Marco Verratti de pineut met een 2 op 10, Kylian Mbappé kreeg een 3 op zijn rekest. De Franse sportkrant ‘L’Équipe’ was streng voor de Parijse sterren na de uitschakeling in de Champions League. “PSG bleef ondermaats in de Allianz Arena. De benen afgeschenden door een verre van indrukwekkend, maar des te volwassener Bayern München. De Duitsers gaven in beide wedstrijden een lesje verdedigen aan de Parijzenaars.”

“PSG wachtte op een flits van Mbappé of Messi om de 0-1 uit het Parc des Princes uit te wissen, maar de twee genieën bleven in hun kot. Messi toonde weinig vuur, terwijl Mbappé werd gemuilkorfd. De ploeg van Galtier wist zijn sterke momenten in de match niet aan te grijpen om het verschil te maken en daarna lieten ze zich afdrogen. Net als vorig seizoen moest PSG de Champions League-droom in de achtste finales laten varen.”

Marca: “Rest van het seizoen stuk minder spannend voor PSG”

PSG beschouwt de Champions League als de Heilige Graal, alle hoop daartoe berustte op de schouders van Kylian Mbappé en Lionel Messi, schrijft Marca. “De eerste speelde een anonieme match, de tweede was iets beter. Hoe dan ook: de rest van het seizoen lijkt plots weer een stuk minder spannend te zijn voor Mbappé en co.”

“Een zesde titel in de Ligue 1 komt er wel voor de Fransman, maar misschien moet hij opnieuw nadenken over zijn toekomst. PSG zoekt al twaalf jaar naar Champions League-succes, maar twee keer raakte het voorbij de kwartfinales. Christophe Galtier is de zoveelste coach die er niet in slaag bij de Parijzenaars.”

Bild: “Duitse reus bedwingt Franse sterren”

“Geruisloos einde van het seizoen voor wereldkampioen Lionel Messi in de koningsklasse van het voetbal”, schrijft de Duitse krant ‘Bild’. “Op het uur duwde Choupo-Moting de 1-0 binnen. De druk en angst voor een vroege uitschakeling waren op slag weg voor Bayern. Daarvoor toonde De Ligt zich de verdedigende uitblinker bij Bayern. Wat een redding op het schot van Vitinha!”

De manier waarop Bayern de Parijse sterren beteugelde, kon in ‘Bild’ op lof rekenen. Vooral coach Nagelsmann kreeg pluimen op z'n hoed. “De tactiek van Nagelsmann met een flexibele driemansverdediging die in balverlies een vijfmansverdediging werd, werkte perfect”, klinkt het. “Na een iets mindere periode neemt de druk op hem stelselmatig af. Dat was er ook aan te zien op de manier waarop hij de 2-0 vierde.”

Le Parisien: “PSG heeft nog altijd niet wat het nodig heeft om in Europa succesvol te zijn”

“Deze ploeg maakt niemand bang”, schrijft de Franse krant ‘Le Parisien’. “PSG is in de Champions League wat het in de Ligue 1 is: een goeie ploeg, maar geen geweldig team. De Parijzenaars raakten collectief niet onder de druk uit in de tweede helft. Ze kwamen nooit in de buurt van een plotse ommekeer. Daar was veel meer voor nodig.”

‘Le Parisien’ was streng voor Verratti die bij 1-0 in de fout ging. “Net als Mbappé en Messi was hij schitterend tussen augustus en november, maar het WK brak zijn ritme. Een blessure in januari belemmerde hem nog meer. Sindsdien rijgt hij de teleurstellende prestaties aan elkaar.”

KIJK. Choupo-Moting maakt 1-0 na slecht uitverdedigen van Verratti

BBC Sport: “Tijd om opnieuw te beginnen”

“De elfde opeenvolgende poging van PSG om de Champions League te winnen eindigde alweer in miserie”, schrijft ‘BBC Sport’. “Is het niet stilaan tijd om alles te verscheuren en opnieuw te beginnen? Een ploeg met de twee duurste spelers aller tijden en misschien wel de beste voetballer ooit slaagde er niet in om gespreid over 180 minuten ook maar één doelpunt te scoren.”

De Britse krant laat bij die gedachtegang ex-voetballers en analisten Owen Hargreaves en Joe Cole aan het woord. “Individueel hebben ze de beste voetballers op de planeet, maar het is geen team. Het lijkt erop dat het er alleen maar slechter op wordt. Ze hebben geen identiteit. Er is geen plan. Met het talent dat ze laten vertrekken kunnen ze evengoed opnieuw beginnen. Voor een vierde van de prijs kunnen zij hetzelfde als wat Mbappé en co nu doen.”

