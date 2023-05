Inter-coach Inzaghi wil nog niet te vroeg victorie kraaien: “We mogen niet speculeren”

KIJK. Heerlijke volley en laks verdedigen afgestraft: met deze goals zette Inter zichzelf op weg naar Champions Lea­gue-finale

Inter deed een gouden zaak in de Milanese derby. Dankzij snelle goals van Dzeko en Mkhitaryan won het met 0-2 tegen stadsrivaal AC Milan en staat het met anderhalf been in de finale van de Champions League. Bekijk de doelpunten in de video’s hieronder.