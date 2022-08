In overlevingsmodus tegen ‘Power Rangers’: Union verdedigt in Glasgow 2-0-bonus voor nieuwe stunt én 5 miljoen euro

Champions LeagueUnion kan zich vanavond in Glasgow rijkelijk belonen met verse historie, vijf miljoen euro en de play-offs die al méér CL-gevoel opwekken. De 2-0-bonus geeft moed, maar heldhaftig verzet zal nodig zijn tegen de ‘Power Rangers’ én de orkaangeluidsmuur in Ibrox Park.

‘Union Soixante.’ De spelers van Union droegen bij de trip naar Glasgow hun passend kledingmerk met het opschrift dat verwijst naar de historische recordreeks van 60 ongeslagen competitiematchen in België in de jaren 1933 tot 1935. Maar dit Union lijkt rijp voor nieuwe truitjes met verse historie. Na de hoofdrol bij de ‘comeback’ in 1A vorig seizoen kan Union nu een sportieve stunt Europees in de overtreffende trap overdoen. Hoe straf zou het niet zijn als het ‘kleine’ Union de Schotse grootmacht Rangers - vorig seizoen nog finalist in de Europa League - zou uitschakelen in de derde voorronde van de Champions League?

Een plek in de CL-play-offs verzekert Union ook van 5 miljoen euro inkomsten. “Meer dan een jaar aan tv-geld”, merkte CEO Philippe Bormans fijntjes op. Maar de spelers zitten vanavond niet met geld in hun hoofd. Voor hun telt het prestige, de sportieve roem met ‘eeuwigheidswaarde’. Niet vergeten dat veel spelers van Union een paar jaren geleden nog in lagere regionen voetbalden. Om dan te kunnen zeggen: ‘Wij vloerden de Rangers...’ En de beloning volgt dan met een nieuwe reuzenaffiche: AS Monaco of PSV. In de play-offs klinkt ook al de Champions Leaguehymne in het stadion. En dat doet dan weer watertanden naar het échte werk: de CL-groepsfase.

Volledig scherm Vanzeir viert met de fans na de heenwedstrijd in Leuven. © Photo News

Kwetsbaar

Zover is Union nog lang niet. Het kan vanavond ook mislopen. Een 2-0-voorsprong is een mooie bonus, maar geen garantiebewijs. Dit weekend toonde de vicekampioen zich kwetsbaar op KV Mechelen: een reality check, zonder dramatisch te moeten doen. Union was zaterdag met een vertimmerde ploeg gewoon fysiek en mentaal niet bij de les: noem het een gewillig ‘offer’ als stilte voor de Rangers-storm. Of maak van de nood een deugd: misschien is de Rangers wat zand in de ogen gestrooid? Een zaak staat vast: vanavond strijdt Union ‘full force.’

Maar ook de tegenstander zal zich als ‘Power Rangers’ dubbel plooien en met de massieve steun van het publiek Union willen versmachten om de 2-0 om te draaien. 50.000 fans kunnen de Unionspelers die zulke sfeer niet gewoon zijn intimideren. Het magazine FourFourTWo hield vorig jaar nog een poll over de beste honderd Britse voetbalstadions. Op nummer één stond... jawel, Ibrox Park van Rangers FC.

Heldhaftige weerstand zal dus nodig zijn - maar ‘Union’ klinkt wat als een verzetsbeweging, niet? Wel, dat ze hun naam vanavond alle eer aandoen voor een unieke challenge in een magische Schotse sfeer.

