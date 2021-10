"In Engeland zal je het niet snel zien": geen lof voor spelers van Club in Engelse pers, wél voor Brugse fans

BBC: “Guardiola wilde orde op zaken stellen”

“Manchester City was een genot om naar te kijken in een indrukwekkend vertoon van aanvallend voetbal”, is ook The Guardian vol lof voor de ploeg van Pep Guardiola. “Club Brugge was nog ongeslagen in deze groepsfase, maar dit was een mismatch. De ploeg van Philippe Clement moest het onderspit delven in een sprankelende City-show. ‘Tandeloos’ is een goede omschrijving voor de Belgen. De ploeg van Clement werd gereduceerd tot een groep figuranten in de grote Manchester City-show. Toen Clinton Mata uitpakte met een stevige fout op de flitsende Bernardo Silva, was hij de verpersoonlijking van de frustraties bij de thuisploeg. Het publiek verdient wel een pluim voor het eerbetoon aan Kevin De Bruyne.”