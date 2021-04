Imponeert Haaland tegen club die hem met stip op één heeft staan? City zal niet zomaar plooien voor exuberante eisen

Dat kan je alvast opmaken uit de woorden van Guardiola. Voor de tweede keer in zeven dagen merkte hij fijntjes op: "Dortmund spendeert veel geld aan jonge spelers en veel centen aan zaakwaarnemers om die gasten naar de club te brengen. Ze hebben enorm veel kwaliteit. Maar tot dusver heeft onze club besloten om geen 100 miljoen pond uit te geven voor één speler. Misschien gebeurt dat in de toekomst wel, maar voetbal is een teamspel. Iedereen draagt zijn steentje bij. Het draait niet om één persoon.” En over Haaland zelf was hij heel kort. “Het enige dat ik kan zeggen is dat hij voor zijn leeftijd een uitzonderlijke spits is.”

In Catalonië beweren kranten dat tijdens de gesprekken tussen de entourage van Haaland en Barcelona vorige week een commissie van 20 miljoen euro voor Raiola is gevraagd en eenzelfde bedrag voor zijn vader. Dat wordt in het kamp-Haaland ontkend. Na onderhandelingen met Manchester United anderhalf jaar geleden circuleerde een bedrag van 10 miljoen voor de vader en 15 miljoen voor zijn makelaar.

Man City is de biggest spender op de transfermarkt de laatste 10 jaar, maar Kevin De Bruyne (76 miljoen euro) blijft in euro de duurste aanwinst. Liever spendeert de club de bedragen aan meerdere spelers.

Aan de overzijde beweert men stevig in de schoenen te staan dat Haaland ook volgend seizoen in het Signal Iduna Park speelt. “Wat er ook gebeurt dit seizoen en volgend seizoen, we hebben geen nood aan leningen en moeten geen spelers halsoverkop verkopen of mensen ontslaan”, verzekert Dortmund-baas Hans-Joachim Watzke in een interview bij DAZN. En specifiek over Haaland: “We zullen het rustig bespreken met Erling, zijn vader en zijn makelaar Mino Raiola.”

Volledig scherm Erling Haaland. © Photo News