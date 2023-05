“Ik gun Lukaku alles, maar Dzeko is een klassespeler”: Jan Mulder vreest voor basisplaats ‘Big Rom’ in finale

Wist Romelu Lukaku in Istanboel een finaletrauma weg? Met een penalty trapte hij Inter in 2020 in de Europa League-finale op de goeie weg, maar uiteindelijk was het zijn own-goal die Sevilla deed triomferen. Drie jaar later staat ‘Big Rom’ in de Champions League-finale, al lijkt hij het op 10 juni in Istanboel vooral als ‘supersub’ te moeten doen. Of toch niet?

“Degelijk”, vond Gilles De Bilde als VTM-analist de invalbeurt van Romelu Lukaku in de terugmatch van de halve finales van het kampioenenbal. “Hij werd op het goede moment ingebracht door Inzaghi, toen er meer ruimte kwam voor Inter waarvan Romelu met zijn snelheid en kracht kon profiteren. Dan zag je toch ook de sterkte van dit Inter ten opzichte van Milan, dat voorin louter Giroud had en geen alternatief.”

Toch zien zowel De Bilde als zijn collega-analist Jan Mulder geen basisplaats weggelegd voor Lukaku in de finale, ondanks dat er voor Inter meer dan waarschijnlijk vooral op de counter kansen zullen liggen. De Bilde: “Lukaku kan profiteren van het sloopwerk van Dzeko, die ook als geen ander weet hoe het lichaam te gebruiken en een bal bij te houden. Dzeko-Lautaro is dit seizoen toch het vaste duo van Inzaghi, het zou bizar zijn mocht hij dit plots veranderen in de finale. Bovendien speelt Dzeko tegen zijn ex-ploeg, dat blijft een speciaal gegeven.”

Mulder: “Ik gun Lukaku alles, maar mijn bewondering voor Dzeko is toch groot hoor. Een klassespeler, op een andere manier dan Lukaku. In moderne voetbal moet je je als Lukaku zijnde ook kunnen neerleggen bij een rol als invaller. Maar hij weet ook: de finale is pas over drie weken. In het voetbal kunnen er dan nog 1.000 dingen gebeuren.”

Dat het de niet goed gaat met AC Milan, bewijst het beeld in de video hierboven na afloop van Spezia - AC Milan. De spelers van de ‘rossoneri’ boden zich na de 2-0-nederlaag bij de bezoekende fans ter verantwoording aan. Jan Mulder begrijpt er in de VTM-studio als analist van de Milanese derby in de Champions League niets van.

“Moet je kijken, ze moeten aan boetedoening doen”, zegt Mulder over de spelers die zich excuseren bij de fans. “Dit is de mentale toestand waarin AC Milan zich bevindt. Maar dit ritueel slaat echt nergens op. Ik herinner me dat ook Anderlecht het in dat slechte seizoen onder Kompany een paar keer deed. Dan zaten ze daar in kleermakerszit voor de eigen fans. Kijk, ik heb mijn hele leven voor publiek gespeeld. De fans van Anderlecht zijn alles voor mij. Maar nooit of nooit zou ik daar als speler gaan tussen staan.”

Als co-analist Gilles De Bilde oppert dat de tijden inmiddels veranderd zijn, met onder andere de sociale media, gaat Mulder nog een stapje verder. “Mocht ik fan zijn van een ploeg, ik zou dit niet eens accepteren van mijn eigen spelers. Kom op joh.”