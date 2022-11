“Ik groei beetje bij beetje naar beste versie van mezelf”: Thibaut Courtois helpt Real met gestopte strafschop tegen Celtic aan ruime zege én groepswinst:

Champions LeagueReal Madrid heeft de groepswinst in poule F niet meer uit handen gegeven. De Koninklijke won in eigen huis afgetekend met 5-1 van Celtic. Thibaut Courtois stopte een strafschop bij een 2-0-stand en groeit, zo zegt-ie zelf, naar z’n beste vorm toe.

Een échte rode Duivel. Dat was Thibaut Courtois - in een knalrode keeperstenue - lange tijd voor Celtic Glasgow. De armen wijd. Sprongetjes van links naar rechts. De tegenstander - in dit geval Josip Juranovic - intimiderend. Gesteund door 80.000 Real-supporters koos Courtois de juiste hoek. Hij zweefde de bal als een panter uit z’n kooi. De twaalfde strafschopredding uit zijn carrière. Eén waar doelmannen op kicken - goéd gepakt, zeg. Al komt er natuurlijk ook altijd een beetje geluk bij kijken - dat zal hij zelf niet ontkennen. Soit, Bernabéu genoot. Zijn ploegmaats ook - hoe uitbundig Alaba zijn keeper feliciteerde was veelzeggend. “Courtois is enormous!”, brulde een Engelse commentator. En of. De Rode Duivel had eerder al twee uitstekende reddingen verricht. Een hard schot van Furuhashi kwam recht op ‘m af, de poging van Hatate richting de linkerbovenhoek was moeilijker.

Volledig scherm © ANP / EPA

Het stond dan al 2-0 voor Real. Dankzij - jawel - twee strafschoppen na een handsbal. Vorig weekend sakkerden Courtois en co nog over de penalty voor Girona na een imaginaire handsbal. “We weten niet meer wanneer het hands is en wanneer niet.” Nu was het wel twee keer duidelijk: de bal ging telkens terecht op de stip. Modric en Rodrygo zetten Real snel op rozen.

In de tweede helft liet Real geen spaander heel van Celtic, dat een dramatische Champions League-campagne kende. Asensio, Vinicius én Valverde maakten er 5-0 van. De groepswinst was binnen. Een statement was het van Real. Dat moest ook na die verrassende 3-2-nederlaag van vorige week tegen RB Leipzig. Zouden de scherpe woorden - “we moéten wakker worden” - van Courtois hun effect gehad hebben?

Volledig scherm © Photo News

Hij leek op weg naar zijn vierde clean sheet van het seizoen, maar dat was hem niet gegund. De Rode Duivel was niet opgewassen tegen een héérlijke vrijschop van Jota. Een harde krul vanop de rand van de zestienmeter. De bal verdween in de kruising, al zat Courtois er nog even bij. Kon hij daar beter doen? Geklopt met het laatste fluitsignaal in zicht. Balen. Ondanks die stafschopredding dan toch geen perfecte avond.

Maar goed, Courtois draait intussen wel warm voor het WK. Die rugblessure is helemaal verleden tijd. Begin oktober viel Courtois uit met een ontsteking in het sacro-iliacaal gewricht. Het kostte hem, zoals verwacht, drie weken om terug te keren. Panikeren met het oog op het WK was niet nodig. Deed hij zelf ook niet. Behoudens nieuwe blessures zal hij straks op topniveau afreizen naar Qatar. Wees daar maar zeker van. Over zijn ploegmaat Eden Hazard kunnen we dat niet zeggen. Hij was er door een spierprobleem aan de dij niet bij tegen Celtic. Afspraak op 23 november in Qatar, Eden. Om met de woorden van Courtois af te sluiten: “Dán moeten wij er écht staan.”

Thibaut Courtois: “Jammer dat ze op het einde nog scoren” “Het was een leuke wedstrijjd voor mij”, zei Courtois na afloop. “Ik moest wel wat reddingen doen en een penalty stoppen. Jammer dat ze op het einde nog konden scoren.” Een tegengoal zal een keeper altijd irriteren, zelfs al scoor je er zelf maar liefst vijf. Die vrije trap had-ie dan ook kunnen pakken, zo vond de Belgische nummer één. Hij zat er met de vingers bij, maar toch ging de bal erin. “Ik denk dat ik nog wat aan m’n vingers moet werken om er wat meer kracht in te krijgen”, lachte Courtois. “In het algemeen was het een goede match van ons. We scoorden vijf doelpunten, creëerden veel kansen én stonden defensief goed. Ik merk wel dat ik beetje bij beetje naar de beste versie van mezelf groei.” Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm Thibaut Courtois. © REUTERS/VTM

