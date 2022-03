Hold-up in de ArenA: Benfica krijgt één kans, maar schakelt wel Ajax uit - Jan Vertonghen: “Op een andere manier hadden we niet gescoord”

Champions LeagueGeen nieuwe kwartfinale voor Ajax in de Champions League. De Amsterdammers zochten dinsdagavond lang naar een opening tegen het stugge Benfica, waren ontzettend dominant, maar uiteindelijk gingen de Portugezen met de volle buit én de kwalificatie lopen. Een kwartier voor tijd haalde Darwin Núnez de trekker over. Vertonghen triomfeerde in ‘zijn’ ArenA.

Halfweg gingen we nog virtueel naar verlengingen met 0-0. Ajax was net als in de heenmatch bijzonder dominant, zonder écht grote kansen te krijgen. Topschutter Haller scoorde wel snel, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd. Benfica-doelman Vlachodimos had voor de rest weinig werk. Benfica overleefde, maar creëerde zelf helemaal niets.

Op het uur kreeg Ajax de beste kans, via Antony, maar de Braziliaan kopte net over. Een aloude voetbalwet werd nog maar eens bovengehaald: wie de kansen mist... Bij de eerste de beste kans kwam Benfica op voorsprong. Alvarez ging in de fout, de vrijschop van Grimaldo werd door Núnez voorbij Onana gekopt.

Voetbal kan soms onrechtvaardig zijn.

Jan Vertonghen gaf na de wedstrijd het gameplan prijs van Benfica. “We wilden dat doelpunt van Ajax zo lang mogelijk uitstellen en zelf proberen scoren via een counter of stilstaande fase. Op een andere manier gingen we niet scoren. Dat was realistisch, want Ajax is in balbezit veel beter. We hebben weinig ruimte weggegeven, waardoor echte uitgespeelde kansen uitbleven. Hoe lager je speelt, hoe minder ruimte er is. Als we hoog gingen drukzetten, zouden we in hun val trappen en meer kansen weggeven.”

“Aan de rust waren we niet helemaal tevreden, maar we zaten wel nog in de wedstrijd. We moesten geen achterstand ophalen. Dat is het voordeel van het wegvallen van de uitdoelpuntenregel.”

Over de ambitie in deze Champions League wil Vertonghen zich nog niet uitspreken. “De loting zal veel bepalen. Wel worden we niet echt vrolijk van de ploegen die we kunnen treffen.” (Lacht)

