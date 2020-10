Hoera! Hazard voetbalt weer en oogt met invalbeurt van twintig minuten gretig in late comeback Real

Champions LeagueEden Hazard speelde gisteravond twintig minuten mee met Real Madrid. Voor ons Belgen is dat uitstekend nieuws. De Spanjaarden kunnen zich weer verkneukelen in De Koninklijke. Madrid kwam pas in de laatste tien minuten terug van een 2-0 achterstand.

Het maagdelijke wit staat hem nog steeds voortreffelijk. Eden Hazard vroeg de bal, ging op zijn tegenstander af, en nam in die twintig minuutjes zijn verantwoordelijkheid. He’s back.

Volledig scherm © REUTERS

De weg is nog lang, maar datzelfde geldt voor het EK. Een kaarsje branden dat tussen nu en de zomer Eden Hazard bespaard blijft van verder onheil.

***

Zelfs zeer slimme mensen in een studio hebben zich verkeken op de overwinning van Real Madrid in de Clásico. Zij zullen waarschijnlijk de wedstrijden van Madrid tegen Levante, Cádiz, Shakthar Donetsk... niet gezien hebben. Dat had Mönchengladbach-trainer Marco Rose duidelijk wél gedaan — “Ik keek niet naar hun partij tegen Barcelona. Barcelona is niet meer de maatstaf van weleer”, sprak hij maandag op de persconferentie.

Na een halfuur had De Koninklijke 80% balbezit en stond Rose fluitend met zijn handen in de broekzakken toe te kijken. Same old story: Real Madrid tikt, vindt geen oplossingen, neemt risico’s, en loopt in het mes. Je moet al goed gek zijn om dezer dagen te willen meevoetballen met Real... Een schot van Toni Kroos vanop ruim twintig meter – meer puurden de bezoekers niet uit hun optische dominantie.

Zelfs Eden Hazard op de bank is beter dan Vinícius op het veld. Zelfs als Luka Modric 40 zal zijn, zal hij nóg beter zijn dan Casemiro of Valverde. Varane speelt niet als een wereldkampioen.

Volledig scherm Elvedi met de tackle op Vinicius. © EPA

In een prima omschakelingsmoment poeierde Thuram, rugnummer 10, de 1-0 onhoudbaar voorbij een kansloze Thibaut Courtois. ‘Tibu’ zal dit seizoen denkelijk zelden de nul houden – en het zal niet zijn schuld zijn. Ook met rugnummer 14 had Real problemen. Soit, ze hadden een hóóp problemen.

De vraag was of en wanneer we Eden Hazard zouden zien. Intussen trapte Asensio tegen de lat – Real scoort o zo moeilijk. Vinícius werkte dramátisch af. De dominantie van de bezoekers zette zich door. En Rose haalde zijn handen niet uit de zakken. Paniek in de tent voor Courtois toen rugnummer 6 doodleuk langs alles en iedereen rende. Casemiro kwam net op tijd met zijn blok.

Minuut 55. Hazard werd gevraagd om op te warmen. Hij en Modric. 911. Borussia gaf inmiddels niets weg. Integendeel, aan de overzijde werd het simpelweg 2-0. Eén omschakeling is voor elke ploeg – klein of groot – voldoende om mínstens een kans af te dwingen tegen Real Madrid, en vaak zelfs een doelpunt. Weer Thuram met zijn tweede. Cádiz, Donetsk, Mönchengladbach... Een draai aan het rad en altijd prijs.

Volledig scherm © AFP

Waar was Benzema? Nummer 14 miste tot tweemaal toe de 3-0. Eén keer redde Courtois.

En dan was het zover. Minuut 70. In Mönchengladbach is Eden Hazard weer topvoetballer geworden. Benieuw of hij dit seizoen in Madrid nog veel plezier zal beleven. Hazard miste dé kans op de aansluitingstreffer. Hij besloot in het zijnet. Alles leek tevergeefs. Doelman Sommer beleefde een rustige avond tot de 87ste minuut.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Eerst maakte Benzema de 2-1, en in de laatste van vier extra minuten lukte Casemiro de gelijkmaker (2-2). Spectaculair, dat wel. Maar Real Madrid is nog lang niet genezen.

Ach, het belangrijkste is, mensen, dat Eden Hazard weer sjot. Godzijdank.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © Photo News

