Hoefkens en Mignolet kijken ontspannen uit naar de wedstrijd tegen Leverkusen, maar: “Defensief moet het nog beter en sterker”

Champions League “Betreu­rens­waar­dig”: Fenerbahçe-fans scanderen naam van Poetin nadat Dinamo Kie­v-spits hen provoceert

De aanhangers van de Turkse topclub Fenerbahçe hebben zich gisteren niet van hun beste kant laten zien. In de terugwedstrijd van de tweede kwalificatieronde in de Champions League tegen het Oekraïense Dinamo Kiev scandeerden fans van Fenerbahçe in de tweede helft in hun eigen stadion de naam van de Russische president Vladimir Poetin, zo blijkt ook uit beelden op sociale media.

28 juli