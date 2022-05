Hoe zijn ze tot in de finale geraakt? En wie won de vorige onderlinge duels? Alles wat u moet weten over de Champions League-finale

Champions LeagueZaterdag is het zover. Na een geweldige Champions League-campagne boordevol verrassingen en onwaarschijnlijke remontes is het tijd voor de apotheose in Parijs. Hieronder leest u alles over de clash tussen Liverpool en Real Madrid.

Wanneer is de wedstrijd?

De finale vindt plaats deze zaterdag 28 mei om 21 uur.

Waar wordt er gespeeld?

De finale ging normaal door in Sint-Petersburg, maar door de oorlog in Oekraïne zal de finale doorgaan in het Stade de France in Parijs dat plaats biedt aan 81.338 toeschouwers.

Waar kan ik de wedstrijd volgen?

Dat kan op VTM2 vanaf 20.30 uur, met commentaar van Dirk Deferme en Gilles De Bilde, of in onze liveblog.

Wie moet de finale in goede banen leiden?

De scheidsrechter van dienst is Clément Turpin. De 40-jarige Fransman floot vorig jaar nog de finale van de Europa League en mag nu dus nog een trapje hogerop fluiten.

De weg naar de finale

Real Madrid legde het spectaculairste parcours af richting deze finale. Ondanks een pijnlijke thuisnederlaag tegen het Moldavische Sheriff Tiraspol werden de Madrilenen vlot groepswinnaar in een groep met verder nog Shakthar Donetsk en Inter Milaan.

In de achtste finales kregen ze met PSG een loodzware opdracht voorgeschoteld. Maar na een 1-0-nederlaag in Parijs en een 0-1-achterstand aan de rust in eigen huis voltrok zich een eerste mirakel: Karim Benzema trapte zijn ploeg met een hattrick eigenhandig naar 3-1 en de bijhorende kwalificatie voor de kwartfinale.

In die kwartfinale wachtte met Chelsea opnieuw een pittige tegenstander. Na een 1-3-overwinning in Londen zag het er na de heenwedstrijd nochtans rooskleurig uit voor de Koninklijke. Maar in eigen huis kwam Real zowaar 0-3 achter. Op de rand van de uitschakeling stonden de Madrilenen opnieuw op. Rodrygo zorgde voor verlengingen waarin alweer Benzema het doelpunt van de kwalificatie scoorde. Een tweede ‘remontada’ voltooid.

Manchester City was de tegenstander in de halve finale. In een spectaculaire heenwedstrijd werd het 4-3 voor de Engelsen, al had het verdict ook veel erger kunnen zijn voor Madrid. In de return lag alles dus nog open, maar toen Real na 90 minuten 0-1 achterstond en nog twee keer moest scoren om verlengingen af te dwingen, leek het Champions League-verhaal nu toch echt wel afgelopen. Maar het onmogelijke gebeurde: Rodrygo scoorde nog twee keer in de extra tijd en met een penaltygoal in de verlengingen leidde Benzema zijn ploeg alsnog naar de finale.

Liverpool is dus gewaarschuwd. Met dit Real Madrid ben je nooit klaar

Liverpool kende wat minder moeilijkheden op weg naar de finale, maar ook de Engelsen kregen het niet cadeau. Ze stootten met een indrukwekkende 18 op 18 door in een nochtans pittige groep met Porto, AC Milan en Atletico Madrid.

In de achtste finales maakte Inter Milaan het Liverpool knap lastig. Na een 0-2-zege in Milaan leek Liverpool alles onder controle te hebben, maar in de terugwedstrijd kwamen ze 0-1 achter. De Milanezen konden echter geen tweede keer scoren en zo kon Liverpool zonder veel glans doorstoten.

Met Benfica kreeg Liverpool op papier niet de moeilijkste tegenstander voorgeschoteld in de kwartfinale. In Portugal wonnen ze eenvoudig met 1-3 en ook in eigen huis kwamen ze 3-1 voor. Benfica maakte er nog wel 3-3 van maar kon Liverpool nooit in de problemen brengen.

In de halve finale wachtte met Vilarreal dé verrassing van deze Champions League. In eigen huis domineerde Liverpool en won het simpel met 2-0. In de terugwedstrijd zagen we echter een ander Vilarreal en stond Liverpool aan de rust zowaar 2-0 achter. Maar in de tweede helft stelden de ‘Reds’ orde op zaken en ze wonnen uiteindelijk nog met 2-3. Met in totaal 5-2 was het verschil met de Spanjaarden aan het eind van de rit toch duidelijk.

De geschiedenis tussen Liverpool en Real Madrid

Het is de negende keer dat Liverpool en Real Madrid het tegen elkaar opnemen. Real Madrid won vier confrontaties, Liverpool drie en één keer werd het gelijk. Bij die acht eerdere onderlinge duels zitten ook twee finales. In 1981 klopte Liverpool Real Madrid in de finale van Europacup I met 1-0, maar in 2018 nam Real Madrid revanche door de Champions League-finale met 3-1 te winnen van de ‘Liverpoolians’.

De finale (3-1) in 2018:

Ook vorig jaar stonden de twee traditieclubs nog eens tegenover elkaar. Toen in de kwartfinale. De Madrilenen stootten toen door na een 3-1-overwinning thuis en een 0-0-gelijkspel in Liverpool.

De heenwedstrijd van de kwartfinale (3-1) vorig jaar:

En zo ging de terugwedstrijd in Liverpool (0-0):

De Belgen

Bij Real Madrid rekenen ze uiteraard op een nieuwe glansprestatie van Thibaut Courtois. Zonder onze landgenoot was Real Madrid nooit tot in de finale geraakt. Of die andere Real-Belg, Eden Hazard, in actie komt is maar zeer de vraag. Hij speelde nog maar 83 minuten in deze Champions League-campagne. Hij zit wel in de selectie.

Bij Liverpool is Divock Origi er niet bij. Hij liep op training een spierblessure op en zal dit jaar dus geen heldenrol kunnen opeisen in de finale.

Wat zeggen de bookmakers?

De bookmakers schuiven Liverpool naar voor als de favoriet. Drukken we de odds uit in percentages, dan heeft Liverpool volgens de gokkantoren 47,6% kans om binnen de 90 minuten te winnen. De kans op verlengingen is volgens de gokkantoren zo’n 27% en de kans dat Real Madrid het haalt binnen de reguliere speeltijd is 27,8%.

En zo ging het bij de vrouwen

Bij de vrouwen werd de finale vorig weekend al gespeeld. Daarin haalde Lyon het overtuigend van FC Barcelona met 3-1.