Hoe ziet het nieuwe format eruit? En naar wie gaan de extra plaatsen? Alles wat u moet weten over de nieuwe Champions League

Waarom breidt de Champions League uit van 32 naar 36 ploegen?

Om de toplanden tegemoet te komen. Er is een reden waarom twaalf rijke clubs vorig jaar in aller haast een (gesloten) Super League oprichtten — om die plannen na protesten weer in te trekken. De grootste clubs, de grootste merken, willen hun status nog meer verzilverd zien.

In het nieuwe format zijn er 64 matchen meer (189 in plaats van 125), wat meer sponsorinkomsten en vooral meer tv-gelden betekent. Tussen 2024 en 2027 zal een pot van ongeveer 15 miljard worden verdeeld. Deelnemers zouden zo verzekerd zijn van tientallen extra miljoenen per jaar — minstens 60 à 70 miljoen per jaar in plaats van 20 à 30 miljoen nu.

Hoe ziet het nieuwe format er precies uit?

De klassieke indeling in acht groepen verdwijnt. Het poulesysteem wordt vervangen door een minikampioenschap, waarbij alle teams in één klassement terechtkomen. Alle clubs spelen 8 wedstrijden tegen 8 verschillende opponenten (vier thuismatchen, vier uitwedstrijden). Voordien speelden clubs zes groepsmatchen tegen drie teams.

De top acht in de eindranking plaatst zich automatisch voor de knock-outfase. De 16 teams die op plaatsen 9 tot 24 eindigen, zullen in twee play-offmatchen onderling uitmaken wie zich bij die acht vervoegt.

Voor de ploegen die tussen plaats 25 en 36 eindigen, doorgaans de kleinere clubs, zit hun Europees avontuur erop. Het vangnet van de Europa League valt weg. Een gelijkaardig format wordt gehanteerd in de andere Europese competities.

© REUTERS

Wie mocht er tot nu toe deelnemen?

De kampioenen van de beste 10 landen op de UEFA-ranglijst zijn automatisch geplaatst voor de groepfase. De toplanden (Engeland, Spanje, Italië, Duitsland) zijn elk dus zeker van minstens vier tickets: ook hun tweede, derde en vierde kwalificeren zich. De twee tweedes van het vijfde en zesde land op de UEFA-ranglijst mogen ook rechtstreeks naar de groepsfase. De winnaars van de voorgaande Champions League en Europa League zijn altijd zeker. Als zij zich via hun competitie plaatsen, gaan hun tickets naar kampioenen of een derde uit een lager gerangschikte competitie. Acht anderen komen uit de voorrondes: vier via het kampioenenpad uit kleinere competities, twee tweedes/derdes uit de kleinere competities.

Aan wie worden de vier extra plaatsen toegekend?

De best presterende landen uit de vorige campagne krijgen een extra ticket. Dat wordt bepaald op basis van de UEFA-coëfficiënt. Daardoor is het vrijwel zeker dat één van de toplanden elk jaar een extra plaats krijgt. Mocht de beslissing op basis van dit seizoen zijn gebeurd, dan zouden Engeland en Nederland zeker zijn van een extra plek. Vorig seizoen waren dat Engeland en Spanje. Het derde rechtstreekse ticket gaat naar het vijfde land op de UEFA-ranking (momenteel Frankrijk). Het vierde naar een landskampioen uit een kleiner land (Schotland of Servië). Vijf gegarandeerde plaatsen voor de kleintjes in plaats van vier dus.

Ajax werd dit seizoen in de 1/8ste finales uitgeschakeld door het Benfica van Jan Vertonghen. © ANP

Waarom gaan de vier extra plaatsen niet naar kampioenen uit kleinere landen?

De UEFA wil voorkomen dat de kwaliteit naar beneden wordt getrokken. Plus: het is commercieel totaal niet aantrekkelijk voor de toplanden en de UEFA.

Bevoordeelt het nieuwe format de grote landen?

Uiteraard. De Premier League zal vaker vijf vertegenwoordigers hebben dan vier. Kleinere landen zullen hun punten moeten verdienen in de Europa of Conference League.

Is dit format eerlijker dan het oorspronkelijk plan om twee plaatsen toe te kennen op basis van de historische coëfficiënt van een club?

Zeker. Ondermaatse prestaties van een topclub als Man United in de eigen competitie worden dus niet beloond met een extra ticket op basis van zijn historische prestaties.

Waarom is de UEFA afgestapt van het plan om tien wedstrijden te spelen?

Onder druk van de nationale competities, die vreesden dat hun agenda overvol zou raken.

Wat betekent dit voor de Belgische kampioen?

Weinig. België is zijn rechtstreekse ticket voor 2023-24 toch al kwijt. Als we niet weer snel in de top 10 raken, is de kampioen op de voorrondes aangewezen.

Cesar Azpilicueta won vorig seizoen met Chelsea de Champions League na 1-0-winst in de finale tegen het Man City van De Bruyne. © EPA