Hoe groot is de Champions League-legacy van onze Bronzen Generatie: “Ik heb nog 40 jaar de tijd om de trofee te winnen”

Zijn strafste stoot in de Champions League bewaarde Vincent Kompany voor de middencirkel van het Estadio Santiago Bernabéu, op 4 mei 2016. Uitgestrekt lag hij in het gras. De ene hand in de lucht, de andere in de rechterliesstreek. Zijn halve finale in de Champions League tegen Real Madrid eindigde na acht minuten met de zoveelste blessure. Eén waarvan de immense schade pas achteraf duidelijk zou worden. Dokters trokken de vergelijking tussen zijn spierscheur en die van een schotwonde. “Na de operatie vroegen ze zich af hoe ik nog op eigen kracht van het veld was gewandeld”, zei Kompany daar destijds over. “Het was alsof mijn been was geëxplodeerd…”