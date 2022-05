“Hij zou illegaal moeten zijn!” Thibaut Courtois de beste doelman ooit in een CL-finale? De cijfers bevestigen het

Champions LeagueOf hij ooit al zo’n straffe prestatie van een doelman gezien had, werd Carlo Ancelotti na de match gevraagd door een Britse journalist die in Spanje woont en voor ‘The Guardian’ werkt. Het antwoord van de Real-trainer: “Jawel... ook van Courtois.” Nog nooit was een winnende doelman in een Champions League-finale goed voor negen reddingen. Una leyenda madridista . Na Liverpool - Real is de Belgische Muur definitief een levende legende in het Bernabéu.

De analyse van Klopp was even simpel als eerlijk. “We schoten 23 keer op doel, waarvan negen keer in het kader. Dat is een mooi aantal voor een finale, maar je moet de bal over de lijn krijgen. Thibaut Courtois is de Man van de Match. Dat betekent alles, en wil zeggen dat hij veel reddingen heeft verricht. (mistroostig) Dat betekent ook dat er iets mis is met voetbal... Op de goal na, trapte Real niet één keer tussen de palen. Ach, we misten gewoon een doelpunt, het maakte zelfs niet uit wat voor doelpunt.”

Maar ook een schlemielige tegengoal zou Courtois niet geïncasseerd hebben. ‘El Muro’ was gisteravond simpelweg onklopbaar. Liverpool mocht nog eens 95 minuten lang het doel van Real belegerd hebben, er zou nog een nulletje achter de Reds op het scorebord gestaan hebben. Of zoals hij het zelf zei na de match, over de eerste van zijn twee mirakelreddingen op dat schot van Mané: “Vanaf dat moment wist ik: ik pak vandaag alles.” Het gezicht van Salah, toen Courtois uitpakte met die tweede onwaarschijnlijke save, sprak boekdelen. Ondanks dat hij speelde met pijn, zo liet Courtois na de match weten. Opspelende pubalgie kost hem mogelijk de vier Nations League-duels.

De statistieken bevestigen alleen maar de unieke match van San Tibu. Sinds 2004 verrichte niet één doelman met die 9 stuks meer reddingen in een Champions League-finale. Alisson, in 2019 tegen Tottenham, verrichte er acht. Maar dat waren alles behalve de moeilijkste. Ook Edwin Van der Sar, als doelman van Man United, bleef in 2011 steken op acht stuks in de verloren finale tegen een wervelend FC Barcelona.

Volledig scherm Courtois houdt op miraculeuze wijze het schot van Mané met behulp van de paal nog uit doel. © REUTERS

59 reddingen heeft Courtois in totaal in deze Champions League laten optekenen. Het nummer twee, Gerónimo Rulli van Villarreal, heeft er 41. Vooral in de knock out-fase baarde Courtois opzien. Telkens lag Real in gegeven periodes van elke match zwaar onder, telkens konden ze toen rekenen op een geweldige Courtois. In elk van die zeven matchen moest Real gemiddeld 18 schoten op doel toestaan en had de tegenstander volgens de ‘expected goals’ 1,75 keer moeten scoren. Maar toch telkens verder.

“Het zou illegaal moeten zijn dat een doelman zo groot is”, merkte iemand op Twitter op. Om er wat later aan toe te voegen: “Net zoals iemand niet zó verticaal mag zijn.” Vooral met zijn spanwijdte maakt Courtois indruk. Met de armen gespreid en van linker- naar rechtervingertop, bedraagt die maar liefst twee meter. Dat is bijna één vierde van een doel (7,32 meter breed) bedekt - zonder dat Courtois beweegt.

En zo zal Courtois er vandaag niet bij zijn op de trouw van zijn broer Gaetan. Een grootser feest volgt op de Plaza de Cibeles, het plein hartje Madrid waar Real zijn triomfen viert op en rond de fontein en het gelijknamige standbeeld van de Romeinse koningin Cybele. Dat privé-moment met Thibaut zal Gaetan ongetwijfeld nog tegoed hebben. Maar als broer van Thibaut trouwen op de dag na de Champions League-finale, da’s altijd een risico.

