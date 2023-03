“Hij liet zijn hoofd wat hangen”: Thibaut Courtois spreekt zich uit over Eden Hazard en mentaal tikje dat die kreeg na het WK

KIJK. De vijf goals van Haaland, de derde speler ooit die zo vaak scoort in één Champions Lea­gue-du­el

Geschiedenis in het Etihad Stadium. Erling Haaland tekende voor liefst vijf doelpunten tegen RB Leipzig. Daarmee is hij de derde speler ooit die vijfmaal wist te scoren in één Champions League-duel. Enkel Lionel Messi (7-1-zege met Barcelona tegen Leverkusen in 2012) en Adriano (7-0-overwinning met Shakhtar Donetsk tegen BATE Borisov in 2014) deden het hem voor.