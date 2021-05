HIGHLIGHTS. Wippen Hazard en Courtois hun ex-club? Bekijk hier alle hoogtepunten uit Chelsea-Real Madrid

Champions League Lof voor “Tiger Woods-achtige De Bruyne die de Nobelprijs voor de Vrede mag krijgen”, Franse pers kraakt “onuit­staan­ba­re” Neymar

17:10 Veertien pogingen op doel, niet één tussen de palen. Het failliet van PSG, gisteravond in Manchester uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League, wordt in de Franse media uitvergroot door de draak te steken met de wanprestatie van Neymar. Voor de match had de Braziliaan beloofd oorlog te maken, maar oorlog had hij vooral met de bal en op het einde met de Citizens. Wat een verschil met de Engelse pers, die de lof op het collectief sterke Man City bezong en De Bruyne -net als Foden en Mahrez- in het bijzonder.