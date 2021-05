HIGHLIGHTS. Real in de problemen tegen Chelsea. Bekijk hier alle hoogtepunten uit Chelsea-Real Madrid

Champions League De Koninklij­ke Prijzenpak­kers: deze records heeft Real al in handen, maar er is nóg veel te winnen

27 april Geen club stond vaker in de halve finales van de Champions League (14x) dan Real Madrid. En dat is lang niet het enige record dat de Koninklijke Prijzenpakkers, die het vanavond opnemen tegen Chelsea, in handen hebben. Toch is er nog veel te winnen voor de ploeg van trainer Zinédine Zidane.