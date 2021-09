HIGHLIGHTS. De doelpunten van Herrera en Vanaken, knappe reddingen van beide doelmannen en Messi op de kruising: bekijk hier de hoogtepunten

Club Brugge Clement en Mignolet stropen mouwen op voor Messi & co, maar zijn niet bang: “Alles kan, als je maar in jezelf gelooft”

14 september Morgen wacht Club Brugge de aartsmoeilijke taak om Lionel Messi, bij zijn Europese debuut voor Paris Saint-Germain, af te stoppen - en dan hebben we het nog niet eens over Neymar of andere Mbappé’s. Dat beseffen ook coach Philippe Clement en doelman Simon Mignolet, maar het duo is het er unaniem over eens dat blauw-zwart niet kansloos is. “Alles kan, als je maar in jezelf gelooft", klonk het onder meer.