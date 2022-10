“Hier moet op getraind worden”: Mulder duidt Hoefkens als schuldige aan voor Brugs penaltydrama, waarbij Vanaken én Lang strafschop misten

Een sleutelmoment in de match, want meteen daarna deed Porto de boeken toe in Jan Breydel. Jan Mulder duidde achteraf niet Vanaken of Lang aan als schuldige, wél Carl Hoefkens. “Daar moet op getraind worden. Het is aan de coach om te zeggen hoe je een strafschop trapt, en al zeker hoe het niét moet. Dit is profvoetbal, dus zulke frivoliteitjes horen niet.”