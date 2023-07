Het zal volgende week moeten gebeuren: Genk geeft voorsprong uit handen tegen Servette in tweede voorronde Champions League

KIJK. Emotionele Guardiola valt De Bruyne in de armen: Manchester City deelt unieke beelden achter de schermen van CL-finale

“We did it, Kev. Seven years of fighting, now we have it.” Woorden gevolgd door een innige en bij momenten emotionele omhelzing, getekend Pep Guardiola en Kevin De Bruyne. Manchester City toont het allemaal in een montage achter de schermen van de gewonnen Champions Leaguefinale tegen Inter in Istanbul.