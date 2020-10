“Het was een raar gevoel”: hoe mama van Charles De Ketelaere de memorabele Champions League-goal van haar zoon beleefde

Champions LeagueEen trotse mama, maar bovenal heel nuchter. Isabelle De Cuyper (47) is zoals haar zoon - of beter: hij is zoals z’n moeder. Down to earth. Voetjes op de grond. Zelfs al werd Charles De Ketelaere (19) dinsdagavond in een paar seconden verheven tot superster na z’n Champions League-doelpunt. Op de persconferentie achteraf sprak hij over ‘we’ en het ‘team’. “Zo is hij. En hij zal ook altijd dezelfde Charles blijven. Geen maniertjes. Ik ken hem goed, hoor”, zegt z’n mama.