Het was de investering waard: Erling Haaland hield massieve lijf topfit dankzij peperdure ‘cryokamer’ bij hem thuis

Dat Erling Haaland een modelprof is, hoeven we u niet meer te vertellen. De Noorse spits laat niets aan het toeval over en bleef dit seizoen, op enkele kleine blessures na, topfit. Geen sinecure voor een spits van 1 meter 91 en 88 kilogram. Haaland speelde 52 matchen, waarin hij 52 keer scoorde. Doelpuntenmachine. Niemand ter wereld scoorde meer dit seizoen.

Om het drukke programma van Manchester City zo vlot mogelijk te verteren, investeerde Haaland in november dan ook zelf in een cryotherapie-kamer bij hem thuis, in Hale Barns, een gemeente in de rand van Manchester. Prijskaartje: 58.000 euro. Een smak geld, maar niet voor Haaland met zijn basisloon van 425.000 euro per week. Ofwel 60.000 euro per dag.

Cryotherapie bestaat al járen en geraakt de laatste tijd alsmaar meer ingeburgerd bij topsporters en profclubs. Maar hoe werkt het precies? “Je staat drie minuten lang met je hele lichaam in een cabine met een temperatuur van min 110 tot min 140 graden”, zegt Koen Bogaerts, die onder meer Union Saint-Gilloise en KV Mechelen regelmatig over de vloer krijgt in zijn praktijk in Keerbergen.

Superbloed

“Je lichaam komt dan in een soort survival modus. Het bloed wordt uit de handen en voeten getrokken en komt in de romp. De doorbloeding gebeurt in een kortere keten. Het lichaam wordt zo sneller gezuiverd, er worden meer rode bloedcellen, enzymen én ‘feel good’-hormonen gecreëerd. Dat is nodig, want elke inspanning ontstaan er kleine ontstekingen in een lichaam. Als de opeenvolging te groot is, kunnen er grotere ontstekingen of letsels ontstaan. Dankzij cryotherapie worden die kleine ontstekingen meteen aangepakt. Na drie minuten stap je uit de cabine en zegt je lichaam: ‘ik heb het overleefd’. Waarna dat ‘superbloed’ acht uur lang circuleert doorheen je hele lichaam. Je herstelt sneller en je weerstand gaat omhoog. Ideaal voor bijvoorbeeld voetballers die midweekmatchen spelen.”

Zoals Haaland dus. Cryotherapie is overigens niet het enige waar hij op inzet. Uiteraard spendeert de Noor veel tijd in de gym, maar hij houdt er ook vreemdere gewoontes op na. Zo staat er al eens hart -en koeienlever op zijn menu. Zogenaamde ‘superfoods’. “Andere mensen denken daar dikwijls weinig aan, maar ik ben erg begaan met mijn lichaam”, aldus Haaland in de documentaire ‘Haaland: The Big Decision’. “Zeker wanneer het op eten aankomt. Kwaliteitsvoeding dat lokaal geproduceerd wordt, is voor mij het belangrijkste. Er wordt gezegd dat vlees slecht voor je is... maar dan stel ik de vraag: welk vlees? Het vlees dat je bij McDonald’s krijgt of dat van de plaatselijke koe die ginder gras aan het eten is?”

Haaland is ook fan van ijsbaden en zet voor het slapengaan soms een bril op die het blauwe licht weg filtert om zijn slaapkwaliteit te verbeteren. Allemaal met maar één doel voor ogen: scoren. En trofeeën winnen. De Champions League als de ‘Heilige Graal’. Komt die zaterdagavond ook in zijn prijzenkast?

