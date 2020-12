Het voetbal heerst weer in Parijs: Neymar en Mbappé gidsen PSG naar 5-1-zege en groepswinst

Om 18u55 konden we het gelukkig ook weer over voetbal hebben in het Parc des Princes. En of PSG daar zin in had. De Parijzenaars tikten de Turken van Basaksehir helemaal tureluurs richting een glansrijke overwinning. Exponenten daarvan: duurste sterren Neymar en Kylian Mbappé. Beide heren verdeelden de vijf Parijse goals onder elkaar. Neymar had na 50 minuten al een hattrick laten noteren. Vooral bij zijn eerste en derde goal gaf hij de spelers van Basaksehir voetballes. Braziliaanse samba in zijn dribbels én afwerking. Mbappé benutte een strafschop en tikte nummer vijf van dichtbij binnen. Invaller Di Maria liet zich ook gelden met twee assists. Basaksehir redde onderweg de eer dankzij Topal.