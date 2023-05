Het verhaal achter een van de meest iconische Champions League-foto’s ooit

Marco Materazzi, Italiaanse ‘bad boy’ van Inter, leunend op de schouder van Rui Costa, Portugese poëet van AC Milan. Kijkend naar de bengalen die van razernij overkokende fans van Inter op het veld gooiden tijdens de kwartfinale tussen Inter en AC Milan in de Champions League van 2005. Einde wedstrijd. Of hoe een van de meest lelijke scènes uit het kampioenenbal leidde tot een van de meest iconische voetbalfoto’s.

“Wanneer ik naar dit beeld kijk, word ik eraan herinnerd dat voetbal het mooiste spel ter wereld is”, zegt de Italiaan Stefano Rellandini, maker van het geweldige beeld voor het Franse persbureau AFP, aan de vooravond van een nieuwe Derby della Madonnina in de Champions League bij ‘The Guardian’. “Voetbal gaat niet om vechtende supporters. Het gaat niet louter alleen over geld of zaken. Neen, voetbal, dat is vooral vriendschap.”

Nochtans ging het er die avond op 12 april alles behalve vriendschappelijk aan toe in het Giuseppe Meazza. Niet alleen bengalen, ook een lawine aan projectielen, waaronder bizar genoeg ook veel paraplu’s, werden vanuit de ‘Curva Nord’ van Inter in minuut 70 gegooid richting de spelers van AC Milan. Markus Merk had net de 1-1 van Cambiasso afgekeurd omdat hij een aanvallende fout van Julio Cruz op doelman Dida had gezien. De Duitse ref zag zich genoodzaakt de ploegen de catacomben in te sturen, zeker toen de Braziliaan Dida ook nog eens op de schouder geraakt werd door een vuurpijl en moest geëscorteerd word richting veiligere oorden.

Volledig scherm verschenen 14/4/2005 p 22 © AP

Maar wanneer Inter en AC na een pauze van twintig minuten weer het veld opkwamen, begon de Inferno alleen maar opnieuw. Moment waarop Materazzi en Rui Costa broederlijk voor zich uitstaarden en Rellandini op zijn opnameknop duwde. De UEFA kende AC Milan een 0-3-zege toe. De toen 31-jarige Dida zou nadien nooit meer dezelfde betrouwbare doelman zijn. Inter ontsnapte aan uitsluiting maar zou de volgende vier Europese thuisduels achter gesloten deuren moeten spelen. Milan zou dat jaar doorstoten tot de finale in Istanboel. Match die na een onwaarschijnlijke comeback van Liverpool, dat een 3-0-achterstand goedmaakte door drie keer te scoren in zes minuten, nog werd verloren. Voer voor de bijgelovige fans van 'rossoneri’ om straks weer aan het langste eind te trekken tegen Inter: ook dit jaar vindt de finale op 10 juni plaats in Atatürk Olympisch stadion van Istanboel.

Volledig scherm Inter-spelers Zanetti en Cordoba bij de Duitse ref Markus Merk, gebeten hond voor de fans van Inter. © REUTERS

De fans van Inter waren op het moment van de iconische foto met Materazzi en Rui Costa het kookpunt al ver voorbij. Die ergernis kende meerdere bronnen. Twee jaar eerder, in 2003, werd Inter door AC Milan al eens de finale van de Champions League ontzegd nadat het na de twee partijen 1-1 stond, maar AC Milan doorstootte omdat het zogezegd ‘buitenshuis' gescoord had. De avond stond in het teken van revanche, zo stelde Inter-voorzitter Massimo Moratti, zeker omdat de heenmatch in San Siro met 2-0 verloren ging na goals van Jaap Stam en Andriy Shevchenko.

Die Oekraïner ontsnapte in het begin van de match aan rood na een kopstoot richting Materazzi. Net ‘Sheva’ maakte er met een knappe plaatsbal op het halfuur 0-1 van. Nerazzurri-potjes gingen dan al aan het koken. Toen Merk Inters goal van de hoop van Cambiasso afkeurde, was het hek helemaal van de dam.

Volledig scherm © EPA