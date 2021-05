Het ongelooflijke parcours van alleswinnaar N'Golo Kanté: waarom knuffel met z’n mama meest emotionele moment van CL-finale was

Champions LeagueWeinig spelers met een straffer verhaal dan N’Golo Kanté (30). De immer bescheiden Fransman heeft intussen bijna alles gewonnen wat er te winnen valt, maar zijn weg naar de top is ongezien. Zo speelde hij negen jaar geleden nog in de Franse derde klasse en kreeg hij op persoonlijk vlak heel wat tegenslagen te verwerken.

We schrijven 3 augustus 2012. Bij de Franse derdeklasser US Boulogne maakt de 21-jarige N’Golo Kanté zijn debuut. De middenvelder is er meteen belangrijk, speelt quasi elke minuut en versiert na één seizoen een transfer naar SM Caen. Het begin van een ongeziene opmars, want ook daar loopt het op wieltjes. Kanté en Caen dwingen de promotie af naar de Ligue 1. In de Franse eerste klasse ontpopt hij zich volledig en al snel kan hij een ferme stap omhoog zetten. Destination: Leicester City, dat 9 miljoen betaalt.

U weet wat volgt in het seizoen 2015-2016. Een sprookje. Het ‘kleine’ Leicester geeft de Arsenals en Man City’s van deze wereld het nakijken in de Premier League. Het wordt onverwacht kampioen, met Kanté in een hoofdrol. Heersend op het middenveld. Een grote motor, sterk in de balrecuperatie. Voor Kanté is de Premier League zijn eerste prijs in zijn carrière, maar lang niet de laatste.

Volledig scherm Kanté tijdens de titelviering met Leicester © Photo News

Overlijden broer

Grootmacht Chelsea haalt ‘m weg bij Leicester voor bijna 36 miljoen euro. Een habbekrats, blijkt nu. In zijn eerste seizoen bij ‘The Blues’ pakt hij, met Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois aan zijn zijde, zijn tweede Engelse landstitel op rij. Het jaar daarop winnen Kanté en Chelsea de FA Cup.

Kanté, intussen ook een vaste waarde bij de Franse nationale ploeg, maakt zich op voor het WK 2018 in Rusland. Enkele weken voor de Wereldbeker krijgt hij echter slecht nieuws: z’n broer Niama sterft aan een hartaanval. Een serieuze klap voor Kanté, die op zijn elfde ook al zijn vader verloor.

Het weerhoudt Kanté er niet van te schitteren op het WK. Met z’n broer ongetwijfeld in zijn gedachten. Hij zegeviert met Frankrijk in de finale tegen Kroatië. Een opvallend beeld gaat de wereld rond: terwijl zijn ploegmaats vlijtig met de trofee op de foto gaan, is Kanté te verlegen om hetzelfde te doen. Immer bescheiden. N’Zonzi zorgt er uiteindelijk voor dat Kanté ook zijn momentje krijgt.

Na de triomf op het WK blijft Kanté ook in clubverband een garantie op succes. In 2018-2019 mag hij de Europa League op zijn palmares schrijven na de gewonnen finale tegen Arsenal (4-1). Vorig seizoen valt tegen door blessureleed, maar dit jaar staat hij er opnieuw. Zéker in de Champions League.

Hij wordt man van de match in álle CL-wedstrijden van Chelsea sinds de kwartfinale. Ook in de finale is hij de uitblinker. Voormalig Chelsea-middenvelder Joe Cole vat het samen: “Kante is verbluffend. Ik ben erg onder de indruk als ik naar hem kijk.”

Ook mama Kanté woont de finale bij en gaat na de viering het veld op. Een innige en emotionele omhelzing voor zoonlief N’Golo volgt. Na het verlies van zijn vader, zijn ongelooflijk parcours naar de top, het overlijden van zijn broer en winst op het WK nu ook de grootst mogelijke prijs in clubverband: de Champions League.

Volledig scherm Zouma heft Kanté op. © Pool via REUTERS

