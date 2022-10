“Het einde was er één van extreme wreedheid”: Spaanse pers vrij mild voor Carrasco, die wel in gezicht wordt uitgelachen na gemiste penalty

Enkele kreten uit de Spaanse pers

Ook in de Spaanse pers tonen ze clementie voor Yannick Carrasco. Ze hebben het vooral over Dame Fortuna die in deze CL-campagne steevast de kant van de opponenten van ‘Atléti’ koos. “Het einde was er één van extreme wreedheid”, klonk het in AS. “Alsof de Champions League het nog niet moe was om Atlético uit elkaar te rijgen, volgde vanavond nog maar eens een nieuwe messteek. Of drie zelfs”, verwijzend naar de knotsgekke slotfase. “Atlético sterft een tweede keer na eerst tot leven te zijn gekomen”, klonk het ook nog verderop. MARCA, die andere Spaanse sportkrant, had het dan weer over “de grootste teleurstelling in het tijdperk-Simeone.”