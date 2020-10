Heersend Bayern München verkoopt Atlético Madrid van Carrasco een oplawaai: 4-0!

Champions LeagueBayern München is en blijft een machine. De titelverdediger heeft zijn openingswedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid gewonnen met 4-0. Kingsley Coman was de grote ster met twee goals en een assist. Een verdienstelijke Yannick Carrasco speelde 76 minuten.

Jan Mulders mond is “een paar keer opengevallen”, zo leerden we in de live-uitzending op VTM 2 en HLN.be. Kortom: goéie match.

Bijna hadden we dit spektakel moeten missen. Nadat Bayern-speler Serge Gnabry positief had getest, dreigde een afgelasting. Maar the show must go on, schijnbaar.

Met Yannick Carrasco als één van de artiesten. Op de linkerflank was de Duivel bedrijvig. Carrasco bracht snelheid, dribbels en diepgang, maar stond er te vaak alleen voor bij Atlético, wat gelukkig bij de nationale ploeg niet snel zal voorvallen. De prestatie van Carrasco zal Roberto Martínez in elk geval geplezierd hebben. De winger groeit stilaan naar zijn beste vorm toe. Leuk.

Volledig scherm De match van Yannick Carrasco in cijfers. © SofaScore

Zelfs als Carrasco nog twintig procent beter was geweest, had Atlético een verschrikkelijk lastige avond gekend. Bayern is een machine. Aan de rust stond het dan ook 2-0. Eerst werkte Coman een heerlijke assist van Kimmich af, de volley van Goretzka voor 2-0 was niet te pakken. Atlético probeerde nadien wel terug te stoten. Carrasco kreeg er ook de kans voor. Hij moest eigenlijk altijd de aansluitingstreffer maken, maar besloot te onbesuisd over. Minpuntje. Bij de eerstvolgende mogelijkheid aan de overkant stond het 3-0 via Tolisso. Game over.

Bayern beheerst schijnbaar alle facetten van het moderne voetbal. Indrukwekkend. Coman maakte er nog 4-0 van. Het sein voor Simeone om Carrasco naar de kant te halen - ’t was per slot van rekening toch gespeeld. De favoriet voor de Champions League-eindzege is bij deze gekend.

Volledig scherm Kingsley Coman was de grote ster van de avond. © AP

