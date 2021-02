Heerlijke omhaal Giroud bezorgt Chelsea uitstekende uitgangspositie tegen Atlético

Chelsea neemt zo een belangrijk uitdoelpunt mee naar Londen. Het is ondertussen van 2014 geleden dat The Blues nog de achtste finales van de Champions League overleefden. Atlético zit in de rats. De grote voorsprong in La Liga is ondertussen geslonken na twee gelijke spelen en een nederlaag. Real zit weer in het zog. Yannick Carrasco ontbrak. Hij sukkelt met een lichte spierblessure. In maart, in de terugmatch, heeft Atlético wat recht te zetten.