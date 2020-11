Hazard tevreden na strafschopdoelpunt tegen Inter: “Spelers riepen ‘Eden, Eden’, dus nam ik hem maar”

Voor Hazard z’n eerste doelpunt in de Champions League sinds 2017, z’n eerste voor Real Madrid dus ook. “Het is al even geleden dat ik nog een penalty nam, al van bij Chelsea geloof ik, in de finale. Dat is lang geleden, maar het is goed om dat gevoel terug te hebben.”

In een zetel dus, na die vroege openingstreffer. En dan nog die rode kaart voor Vidal na een half uur. “Ik vond dat we nog beter in de wedstrijd zaten bij 11 tegen 11. Na de 1-0 laten we ze wat komen, maar dan komen er ruimtes. Maar goed, we hebben een mooie wedstrijd gespeeld. We hadden er nog één of twee meer kunnen scoren denk ik. Maar dit is goed voor het vertrouwen. Er resten ons nog twee wedstrijden. Als we die allebei winnen, winnen we deze groep.”