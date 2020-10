Hazard is dolgelukkig dat hij weer voetballer is en gelooft in kwalificatie: “Wij zijn Real Madrid”

Eindelijk. Eden Hazard maakte zijn wederoptreden . Bij een 0-2-achterstand tegen Borussia Mönchengladbach mocht hij twintig minuten voor tijd invallen. Een voet in de goals had hij niet, maar de Rode Duivel maakte een bemoedigende invalbeurt. “Het gevoel nu is alsof we met drie punten terugkeren, al is het niet zo. Op vijf minuten tijd kunnen we er nog twee scoren. Ik kon er ook één maken, maar ik mis...”

Hij sprak uiteraard ook over zijn eigen rentree. “Dit is goed. Ik ben hier uiteraard om voetbal te spelen. Ik stond twee à drie maanden aan de kant. Ik ben zo blij.” En over de 1 op 6 van Real op het miljardenbal? “Goed is het niet, maar vorig jaar kwalificeerden we ons ook nog voor de volgende ronde na een slecht begin. Er zijn nog altijd vier wedstrijden te spelen. De volgende match is tegen Inter - niet makkelijk - maar wij zijn Real Madrid en zijn er zeker van dat we ons nog kunnen kwalificeren.”