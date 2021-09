Hans Vanaken kijkt in HLN Sportcast uit naar komst van Messi: “Als ik de kans krijg, zal ik zeker zijn truitje vragen”

Champions League Kevin De Bruyne moedwillig KO gebeukt door Rüdiger? “Zeker bewust, maar niet intentie zo te raken”

30 mei Wat een hoogtepunt in de carrière van Kevin De Bruyne moest worden, werd plots een anticlimax. Enkele minuten groggy en met tranen van het veld na een keiharde botsing met Antonio Rüdiger. Was er kwaad opzet in het spel, in die mate dat de City-kapitein van het veld werd ‘geschopt’? In de VTM-studio vinden onze analisten Mulder en Degryse niet dat de verdediger rood verdiende, maar zijn ze vooral aangeslagen door de onthutsende beelden van KDB’s aftocht.