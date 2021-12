Hans Vanaken is ontgoocheld na PSG, maar blij met zijn topcampagne: “Dankzij de Rode Duivels”

Champions LeagueEn of Hans Vanaken (29) een Europese lente had verdiend. Zélfs temidden de sterrenparade in Parijs liet hij zijn kunnen zien, als afsluiter van zijn tot dusver beste Champions League-campagne: “Nu moet ik deze lijn doortrekken.”

Noa Lang was de beste, Hans Vanaken moest - weliswaar op een andere manier - niet veel onderdoen. De spelmaker liet Club Brugge in het Parc des Princes ten alle tijde voetballen, hoe moeilijk en ontmoedigend de omstandigheden ook waren. Met de rug gerecht, uiterst balvast en altijd aanspeelbaar. Voorop in de strijd, zeker bij afwezigheid van aanvoerder Vormer zoals het een echte leider betaamt. Naar het beeld van zijn campagne.

PSG uit was nogmaals hét bewijs dat de Limburger de jongste maanden een flinke stap vooruit heeft gezet. Zijn drie goals in de eerste drie matchen kregen dan wel geen vervolg, toch mag de nummer tien heel tevreden terugblikken: “Persoonlijk gaat het enorm goed - ik heb niets te klagen”, glimlachte Vanaken eens de grootste ontgoocheling was weggespoeld. “Dit was inderdaad misschien mijn beste campagne van allemaal, ook al heb ik ook in de vorige goeie matchen gespeeld. Deze was alvast de meest constante.”

‘Mister Champions League’, zo werd Vanaken gedurende deze campagne vaak genoemd: “Na het EK had ik even tijd nodig om het ritme te vinden, maar sinds september gaat het heel goed. Die interlands met de Rode Duivels hebben mij enorm geholpen. Dankzij die matchen kon ik mijn vertrouwen opkrikken. Ze hielpen mij om na die zomer enorm goed terug te komen. Nu is het zaak van deze lijn door te trekken tot het einde van het seizoen.”

Vanaken toonde zich de voorbije maanden samen met Lang en De Ketelaere aan gans Europa. Veel koopt hij er op dit moment evenwel niet voor. En dat zorgt toch voor een dubbel gevoel, zeker na de blitzstart die Club Brugge in deze poule genomen had: “We moeten alles rustig bekijken om de juiste analyse van deze Champions League-campagne te maken. Die stunts kunnen we moeilijk vergeten - dat was knap. Toch zijn we ontgoocheld dat we niet doorgaan. Net als in de eigen competitie krijgen we veel te veel doelpunten binnen. Een werkpunt. Tegenwoordig moeten we twee, drie of zelfs vier goals maken om te winnen. En dat zou als topclub niet mogen.”

Club is na vanavond nog actief op twee fronten - voor het eerst in vier jaar tijd kan blauw-zwart tijdens de winter niet naar een Europees tweeluik toeleven: “We wisten dat het heel moeilijk zou worden om te overwinteren, ook al was dat voor aanvang van het seizoen de doelstelling. Ondanks die vier op zes is dit avontuur toch voorbij. Geen Europees voetbal na Nieuwjaar, we zijn dat inderdaad niet meer gewoon (grijnst). Nu zal het van week tot week zijn, van wedstrijd tot wedstrijd. Gelukkig zijn er nog genoeg uitdagingen, ook al hadden we liever die extra matchen in de Europa League nog gehad. De beker winnen en kampioen worden is wat ons nu te doen staat.”

Simon Mignolet: “Klasseverschil was groot”

Weer vier tegengoals voor Simon Mignolet. Weegt dat op Simon Mignolet? “Niet meer als op de rest van de groep. We proberen daar samen mee om te gaan - ik ben deel van het geheel. We willen gewoon punten pakken of doorgaan, zoals deze week tegen Racing Genk. Ook tegen Seraing slikken we doelpunten, maar winnen we. Dat is voor mij het belangrijkste.”

Mignolet blikte ook even terug op de campagne van Club. “We hebben twee zeer mooie wedstrijden gespeeld en dat is een stap vooruit. Maar we moeten ook toegeven dat het in de wedstrijden nadien net iets te weinig was. Maar ik denk dat dat ook te maken heeft met hoe de tegenstander is omgegaan met ons. Dat zie je vandaag ook. Je had kunnen denken dat PSG op z’n lauweren zou rusten, maar als je ziet hoe ze beginnen dan is dat toch een ander verhaal dan bijvoorbeeld in de heenmatch. Zo simpel is het.”

Philippe Clement: “We hebben ons volledig gesmeten”

