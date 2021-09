Hans Vanaken in HLN Sportcast over CL-ambities van Club: “De tweede plaats? We moeten realistisch zijn...”

HLN Sportcast Thierry Courtois en Marc Degryse in HLN SPORTCAST over halve finales Champions League: “Een andere trainer dan Zidane zou gedrag Hazard niet tolereren ”

6 mei In de nieuwste HLN SPORTCAST blikt gastheer Jonas Decleer met analist Marc Degryse en Thierry Courtois, vader van Thibaut, terug op de halve finales van de Champions League. Ook Olivier Deschacht belt even in. Ze hebben het over de verdiende finaleplaats van De Bruyne, het teleurstellende PSG en Real, maar ook over de rel rond Eden Hazard. “Excuses zullen niet helpen, presteren is de enige oplossing.”