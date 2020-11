Hannes Wolf ontleedt Borussia Dortmund: “Een jonge ploeg die heel gemakkelijk tot kansen komt”

Geen betere Borussia Dortmund-expert dan Hannes Wolf. De 39-jarige ex-coach werkte tussen 2009 en 2016 in de schoot van de Duitse topclub. Hij werkte er samen met Jürgen Klopp en Thomas Tuchel. Inmiddels is Wolf werkzaam bij de Duitse voetbalbond als coach van de U18 en volgt hij het Duitse voetbal uiteraard op de voet. “Dortmund heeft in mijn ogen een fantastisch team”, zegt Wolf. “Een jonge ploeg die heel gemakkelijk tot kansen komt. Het is een ploeg die nog in volle ontwikkeling is omdat ze heel jong zijn, maar het potentieel is enorm. Giovanni Reyna is een fenomeen voor mij en hij is nog maar 17. Hij is een klassieke spelverdeler, maar in de 4-2-3-1 die Dortmund nu opnieuw speelt onder Lucien Favre kan hij ook als winger spelen. Zijn ‘first touch’ is briljant en hij leeft van assists. Samen met Jadon Sancho en Haaland is hij de toekomst van Dortmund.”