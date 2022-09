“Halloween in Porto, anderhalve maand vroeger dan voorzien”: buitenlandse pers spreekt van schandaal, maar looft ook “superieur” Club Brugge

Champions LeagueUiteraard is de 0-4-bolwassing van Club Brugge aan Porto ook de buitenlandse pers niet ontgaan. Niet in het minst in Portugal zelf, waar ze van “een schandaal” spreken. Dan nog wel tegen het ‘zwakke broertje’ van de groep. Voor het Spaanse ‘AS’ kwam Halloween iets vroeger dan verwacht.

A Bola (Portugal): “Schandaal in het Drakenstadion”

Strenge reacties in Portugal voor de bolwassing die Club Brugge de thuisploeg bezorgde in het Drakenstadion. De grootste sportkrant van het land spreekt van “een schandaal”. “Porto blijft als laatste in groep B achter zonder punten. Club kon een fout van Joao Mario op Jutglà maximaal bestraffen. Porto probeerde te reageren, maar deed dat behoorlijk slecht. Het slaagde er niet in om kansen te creëren. Conceiçao probeerde het in de tweede helft nog met een paar wissels, maar Sowah en Skov Olsen zetten de partij naar Brugse hand. Nusa tekende voor de 0-4 en zo leed Porto een zware nederlaag in eigen stadion.”

“Het was een ongelofelijke avond in het Drakenstadion. Brugge is na Liverpool pas de tweede ploeg die er in slaagt om vier goals te maken op bezoek in Porto. Dit was bovendien nog maar de 26ste nederlaag in 120 thuismatchen voor Porto in de Champions League”, klinkt het verder nog in ‘A Bola’. De Portugese krant weet ook dat bestuursleden Pinto da Costa en Vitor Bahia na de partij in de kleedkamer langsgingen.

Publico (Portugal): “Superieure Belgen”

“Een ongebruikelijke nederlaag tegen op papier het zwakke broertje uit de groep”, schrijft het Portugese medium ‘Publico’. “Porto was niet in staat om Club Brugge te evenaren in duels en intensiteit, maar was ook niet in staat om fouten in de eigen verdediging met of zonder bal te vermijden. De superioriteit van de Belgen was in alle essentiële hoofdstukken van het voetbal merkbaar. Zonder complexe elementen of technische hoogstandjes stond Club plots 0-3 voor. Vooral te danken aan een team dat klaar was om de duels aan te gaan en intens wilde voetballen, zonder agressief te zijn. De uitslag was misschien wat overdreven, de nederlaag was dat niet.”

AS (Spanje): “Halloween in Porto”

Een ruim verslag in AS, met bijzondere aandacht voor Jutglà. “Halloween in Porto, zo'n anderhalve maand vroeger dan voorzien”, schrijft het. “En plots is Club Brugge de onverwachte rivaal van Atlético Madrid om de volgende ronde te bereiken. Het Belgische team betrad dapper het veld van Porto en deed hen al snel beseffen dat het een lange avond zou worden. Met Jutglà die zelfzeker een penalty nam. Hij is nog maar enkele maanden in Brugge maar heeft er al de leiding genomen. In de tweede helft werden de comebackplannen van Conceiçao snel verstoord. Met een 0-4 in het slot als de genadeslag. Voor Brugge is dit verhaal een sprookje. Ze zullen Atlético (op 4 oktober, red.) als groepsleider op Jan Breydel ontvangen in een sfeer die historisch zal zijn.”

AD (Nederland): “Club Brugge vernedert Porto in eigen huis”

Bij onze Noorderburen was de 0-4 in Portugal ook niet door de mazen van het net geglipt. “Club Brugge heeft op bezoek bij Porto voor een flinke stunt gezorgd in de Champions League”, klinkt het in het ‘AD’. “Brugge kwam in Porto na 15 minuten op voorsprong. Jutglà benutte een strafschop na een overtreding van João Mário op de Spanjaard. Vlak na de rust maakte Kamal Sowah de tweede voor de Belgen. Andreas Skov Olsen schoot op een lange voorzet van Meijer de 0-3 binnen. Antonio Nusa maakte met de vierde treffer het feest compleet voor Brugge.”

L’Équipe (Frankrijk): “Club Brugge overklast Porto”

“Na Leverkusen geklopt te hebben in eigen huis domineerde Club bij Porto”, klinkt het bij de Franse sportkrant ‘L’Équipe’. Jutglà zette een penalty om die hij zelf veroorzaak had. Net na de rust zorgden Sowah en Skov Olsen snel voor ademruimte. De 0-4 van Nusa aan het einde van de partij maakte de Brugse demonstratie compleet.”

