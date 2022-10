Haaland legt er opnieuw twee in het mandje en zet City op weg naar ruime zege tegen Kopenhagen

CHAMPIONS LEAGUE Weer twee goals voor topspits Erling Haaland in Champions League. Dit zijn alle records waar een fenomeen op jaagt

Hij is onverzadigbaar. Tegen Kopenhagen scoorde Erling Haaland (22) er in de eerste helft weer twee. Zijn geheim heeft de doelpuntenmachine (19 goals in 11 matchen) ondertussen onthuld: “Voor elke thuismatch eet ik lasagne die mijn pa klaarmaakt. Hij moet iets speciaal toevoegen.” Een monster op pasta is op ongeziene recordjacht in de Premier en Champions League. Dit zijn z’n mijlpalen die hij al heeft én de records die hij nog kan breken. “Ik heb in mijn loopbaan meer ballen getekend voor zijn hattricks dan contracten.”

22:57