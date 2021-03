Haaland breekt met 19de (!) doelpunt in amper 14 Champions League-wedstrijden record van Mbappé

Champions LeagueOok in de terugwedstrijd tegen Sevilla trof Erling Braut Haaland weer raak. Daarmee bracht hij zijn totaal aantal goals in amper 14 Champions League-wedstrijden op 19. En het Noorse fenomeen verbreekt het record van meeste CL-goals voor je 21ste. Leuk detail: 8 van Haalands doelpunten op het kampioenenbal scoorde hij tegen Belgische clubs.

Het record van meeste Champions League-goals voor je 21ste verjaardag stond op naam van die andere troonopvolger van het Europese voetbal: Kylian Mbappé. De Franse spits scoorde negen dagen voor z'n 21ste zijn 13e goal op het kampioenenbal voor Paris Saint-Germain, nadat hij er ook al zes maakte voor AS Monaco. 19 in totaal dus, iets wat Haaland zonet evenaarde. Al is de Noorse aanvaller van Borussia Dortmund vandaag wel nog ruim vier maanden jonger dan Mbappé bij zijn 19e doelpunt.

Straffer dan Messi en Ronaldo

Haalands record wordt nog indrukwekkender als je zijn doelpuntenproductie in de Champions League vergelijkt met die van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo voor hun 21ste. De Argentijn had er toen acht gemaakt op het kampioenenbal, terwijl de Portugees op die leeftijd slechts één treffer in een kwalificatiewedstrijd tegen het Hongaarse Debrecen kon voorleggen.

Volledig scherm Haaland neemt Mignolet te grazen. © AP

Kan het nog straffer? Met Haaland wel. De Noor had amper 14 wedstrijden nodig om 19 doelpunten te verzamelen in de Champions League. Niemand slaagde er voor hem nog maar in om dat doelpuntentotaal te bereiken in zijn eerste 20 wedstrijden in de CL.

Club en Genk naar de slachtbank

Maar liefst acht van zijn 19 Champions League-goals scoorde Haaland tegen Belgische tegenstanders. In september 2019 introduceerde de 20-jarige spits zich bij het grote publiek door bij zijn debuut op het kampioenenbal met Red Bull Salzburg meteen een hattrick aan te tekenen, in de 6-2 afstraffing van KRC Genk. In de Luminus Arena begon Haaland op de bank, maar tijdens zijn invalbeurt zette hij de 1-4 eindstand op het bord.

Net als tegen Genk, legde Haaland er in de groepsfase van dit seizoen met Borussia Dortmund ook vier in het mandje tegen Club Brugge. Twee in het Jan Breydelstadion en twee in de thuiswedstrijd.

Volledig scherm Haaland aan het feest in de Luminus Arena van Genk. © BELGA