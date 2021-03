Guardiola verklapt geheim City na zevende clean sheet in CL op rij: “We verdedigen mét de bal”

CHAMPIONS LEAGUEManchester City staat met 14 punten voorsprong op stadsgenoot United (wel een duel meer gespeeld) afgetekend bovenaan in de Premier League. Ook in de Champions League is de ploeg van Pep Guardiola niet te stoppen. Gisteren schakelde het Borussia Mönchengladbach uit in de achtste finale en hield het voor de zevende (!) CL-wedstrijd op rij de nul.

In totaal kregen The Citizens al 706 minuten geen tegengoal in het miljoenenbal. Alleen in het eerste CL-duel van dit jaar met FC Porto incasseerde City een treffer. De Colombiaan Luis Diaz maakte namens de Portugezen in de 14de minuut de 0-1. De ploeg van KDB won die wedstrijd uiteindelijk met 3-1.

Twee ploegen

Alleen Arsenal hield in het CL-seizoen 2005-2006 langer de nul dan ManCity. De Londenaren incasseerden toen tien duels op rij geen tegendoelpunt. De ploeg van Arsène Wenger kreeg in de tweede groepswedstrijd een treffer van Ajax (1-2-zege) om de oren en daarna pas weer in de finale tegen FC Barcelona (2-1-nederlaag). Tussen de goals van Ajacied Markus Rosenberg en Samuel Eto’o, die het eerste doelpunt van Barcelona maakte, hield Arsenal 995 minuten de nul.

Volledig scherm Arsenal hield in het CL-seizoen 2005-2006 10 duels op rij de nul, maar verloor uiteindelijk met 2-1 de finale van FC Barcelona. © AFP

Naast ManCity en Arsenal hield AC Milan als enige andere ploeg ooit zeven wedstrijden op rij de nul in de Champions League. Dit lukte de Milanezen in het seizoen 2004-2005. Na de goede reeks faalden de Italianen, net als Arsenal dat jaar erna, in de finale. Liverpool kwam na een 3-0-achterstand terug op 3-3 en won uiteindelijk na penalty’s.

Indrukwekkend

Pep Guardiola was na afloop van het duel met Gladbach voor de camera’s van BT Sport tevreden over de lange reeks van zijn ploeg: “We hebben dit seizoen maar één tegendoelpunt geïncasseerd, dat is indrukwekkend. Het is een ongelooflijke prestatie van het team.”

De Spanjaard verklapte ook het geheim van City: “Iedereen rent veel, niet alleen de aanvallers. Het is belangrijk om te begrijpen dat we verdedigen met de bal in ons bezit.” Wat Guardiola na afloop zei was ook gisteren waar. City had tegen Gladbach 64% balbezit, in het heenduel was dat 60%.

Volledig scherm Manchester City hield tegen Gladbach voor het zevende duel op rij de nul. © AP

Uitslagen Manchester City in de Champions League sinds 21 oktober

Manchester City - Porto 3-1

Marseille - Manchester City 0-3

Manchester City - Olympiakos 3-0

Olympiakos - Manchester City 0-1

Porto - Manchester City 0-0

Manchester City - Marseille 3-0

Gladbach - Manchester City 0-2

Manchester City - Gladbach 2-0

Die reeks is goed voor 7 zeges, 1 gelijkspel en 0 nederlagen, 17 doelpunten voor én dus amper eentje tegen.