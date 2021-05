Guardiola: “Ik ben ongelofelijk trots”

Pep Guardiola is sinds 2016 trainer van Manchester City. De Spanjaard slaagde er met de Engelse topclub steeds niet in de finale van de Champions League te halen, tot gisteravond dus. Manchester City won met 2-0 van Paris Saint-Germain en maakt zich op voor een eindstrijd tegen Chelsea of Real Madrid. “Ik ben ongelooflijk trots”, zei Guardiola in een eerste reactie. “We staan in de finale van de Champions League en we staan op het punt de Engelse titel binnen te halen. Paris Saint-Germain had FC Barcelona en Bayern München uitgeschakeld en ze hadden nu niets te verliezen. Het was een zware avond, het ging niet vanzelf.”