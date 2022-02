Guardiola: “Beter doen dan vorig jaar wordt niet makkelijk”

Champions League Wat een blunder: Champions Lea­gue-lo­ting moet opnieuw gebeuren na fout van UEFA met balletje Manchester United

De Champions League-loting van vanmiddag in Nyon ging volledig de mist in. Voormalig Russisch profvoetballer Andrey Arshavin (40) haalde Manchester United uit de koker als tegenstander van Villarreal, maar die teams zaten al bij elkaar in de groep. Er zat niets anders op dan later op de dag opnieuw te loten.

13 december