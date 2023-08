Griekse pers zingt plots een toontje lager: “Antwerp verdiende het. Een erg compacte ploeg, soms zelfs op het irritante af”

Geen Champions League voor AEK Athene, wel voor Antwerp. In de Griekse pers wordt het geweer plots van schouder veranderd. Waar de Great Old vorige week nog vergeleken werd met een laagvlieger uit de Griekse competitie en alles behalve als een kampioenenploeg, is er nu lof voor de Belgische efficiëntie en de verdedigende muur die Antwerp optrok. “In theorie was AEK misschien de betere, maar in de praktijk bleek dat niet het geval.”

KIJK. Goals van Kerk en Balikwisha bezorgen Antwerp het delirium

SDNA: “AEK liet het in de heenmatch liggen”

Een pijnlijke tweedaagse voor het Griekse voetbal, nadat op dinsdagavond ook Panathinaikos tegen Braga naliet zich te plaatsen voor de Champions League. “Tegen op het eerste gezicht mindere tegenstanders werden twee gouden kansen weggegooid. Laat ons dus maar gaan voor... grote donderdagen”, houdt SDNA (Sports DNA) er nog de moed in. Een week eerder hadden zij Antwerp nog alles behalve als een kampioenenploeg bestempeld. “Geen Champions League-hymne op dinsdag of woensdag, maar voetbal op donderdagavond in de Europa League met AEK, Panathinaikos, Olympiakos en, in de Conference League, PAOK.”

“Tegen een weliswaar uiterst belezen en stevig Antwerp was AEK haast onherkenbaar. In niets de ploeg die het zo goed doet in de zogenaamde grote matchen. Dit had niets te maken met een team van coach Matias Almeyda: nauwelijks intensiteit. Hoge druk, snelheid, combinaties: alles was afwezig. Net zoals Levi Garcia, de spits die in dat eerste halfuur op Antwerp nog zo veel indruk had gemaakt maar er gekwetst uitviel. Waarschijnlijk was hij de sleutel tot succes, de spits waar Antwerp het wél moeilijk mee had. Want zijn vervanger Ponce, die zagen we pas in minuut 90, bij het vieren van de gelijkmaker van Araujo...”

Volledig scherm Coulibaly werkt weg voor Ponce. © BELGA

“Achteraf bekeken verloor AEK de kwalificatie in Antwerp, waar het de kansen liet liggen. Maar uiteindelijk moet je stellen dat dit AEK nog niet klaar was voor Champions League. Dat AEK alleen in theorie de betere was van Antwerp. Want over de tweede wedstrijden bekeken, was Antwerp in de praktijk het best. Zij mogen dan geen kolos zijn van het Europese voetbal, ze toonden wel een goede en erg samenhangende ploeg te zijn.”

Volledig scherm "Het vreemde was niet de exit, maar wel het voetbal van AEK". © SDNA.gr

Sport24: “Antwerp verdiende de kwalificatie”

Sport24 titelt dat de uitschakeling voor AEK tegen een efficiënter Antwerp logisch is. “Je kan wel zeggen dat AEK meer kwaliteit heeft en meer mogelijkheden, maar dat betekent niet dat je op dit niveau ook krijgt wat je wil. Het is het plan dat het verschil maakt en dat van Antwerp bleek simpelweg een pak efficiënter. Zij pakten AEK op hun zwakke punten. AEK probeerde het wel, werkte hard, maar hun tactiek speelde eigenlijk in de kaart van de Belgen. Met elke minuut die van de 90 afging, begon het zaakje steeds meer te stinken.”

“Neen, Antwerp verdiende veel meer om zich te kwalificeren. Het blijkt een heel moeilijk te ontwrichten geheel te zijn, zeker als ze de luxe hebben om een voorsprong te verdedigen en op de counter te loeren. Een verschrikkelijk compacte ploeg, soms zelfs op het irritante af. Het leek wel alsof ze met dertien speelden. Zo goed werden de ruimtes afgesloten. Vergrendelde sloten in de verdediging en op het middenveld. Het gaf AEK al snel het gevoel dat het enerzijds onmogelijk werd om een opening te vinden, anderzijds dat ze kwetsbaar gingen zijn op de dodelijke tegenaanvallen. Exact wat er gebeurde.”

Volledig scherm © Photo News

“AEK leek voordeel te kunnen halen uit de blessure van Alderweireld, maar net dan liet Rota zich in de rug pakken. Ook na de late 1-1 had je nooit het gevoel dat AEK nog in staat was een zelfde stunt te realiseren zoals die tegen Dinamo Zagreb in de vorige ronde. Kortom, gerechtigheid zegevierde. Antwerp verdiende de kwalificatie en kreeg die ook.”

Volledig scherm "Logische uitschakeling AEK tegen een efficiënter Antwerp", titelt Sport24. © sport24.gr

Sportfm: “Balikwisha was de sterspeler”

Sportfm titelt dat AEK botste op een Antwerpse muur die hen verbande uit de Champions League. “Op pijnlijke wijze moet AEK de grote droom laten varen. Genekt door de eigen tragische defensie. Het Antwerpse blok te sterk. Alderweireld was fantastisch, 65 minuten lang de sterkhouder van de Antwerpse defensie. Maar de sterspeler was Balikwisha, die met zijn assist en goal Antwerp de kwalificatie bezorgde. Hij strafte de fouten van AEK zonder genade af.”

Volledig scherm Balikwisha bezegelt het lot van AEK met de 1-2. © BELGA

KIJK. Bestuur Antwerp viert voor fans met spelers op het veld