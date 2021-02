Geweldige mijlpaal voor Lewandowski: Poolse prijsschutter trapt Raul van podium eeuwige CL-topschutterslijst

Zijn eerste doelpunt in de Champions League scoorde Lewandowski in 2011, toen nog voor Borussia Dortmund. Dinsdag opende hij voor Bayern de score in de 1-4 overwinning bij Lazio. De opvolging voor de 32-jarige Lewandowski staat trouwens klaar bij de Beierse club. In de 24e minuut verdubbelde Jamal Musiala de voorsprong van de Duitse kampioen. Met zijn 17 jaar en 363 dagen werd hij de jongste doelpuntenmaker in de Champions League voor Bayern en ook de jongste Engelsman die scoort in de knock-outfase van het toernooi. Het internationale record staat op naam van de nu 30-jarige Serviër Bojan Krkic, 17 jaar en 217 dagen toen hij op 1 april 2008 Europees scoorde voor Barcelona.