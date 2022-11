“Geweldig gevoel dat men steeds meer respect heeft voor ons”: Carl Hoefkens geeft zijn groep 9 op 10 voor historische groepsfase

Champions League“Mocht iemand dit vóór deze campagne gezegd hebben, had men die persoon direct in ‘het zothuis’ gestoken.” Carl Hoefkens blikte met trots terug op de groepsfase in de Champions League. En nu? “We kunnen het iedereen lastig maken.”

Elf op achttien. En toch eindigt Club Brugge tweede in zijn groep - Porto pakte een puntje meer. Hoefkens: “Ik voelde een lichte ontgoocheling omdat de groepswinst ons nog ontglipt is - dat zegt eigenlijk genoeg. Maar mijn vertrouwen in de spelersgroep is zó groot.”

Hoe uitte die ontgoocheling zich?

“Goh, dat heeft heel snel plaats gemaakt voor het besef wat we gedaan hebben, hoor. Tegen twee ploegen uit onze groep (Leverkusen en Atlético, red.) pakten we vier op zes. Tegen Porto pakten we drie op zes. En we hielden vijf keer de nul in de Champions League. Ik kán niet anders dan ongelofelijk tevreden zijn.”

Heb je eraan gedacht om all in te gaan voor de groepswinst toen je wist dat Porto 2-0-voorstond tegen Atlético Madrid?

“Ik wist het al aan de rust, maar ik heb de groep daar bewust niets over gezegd. Wij hebben altijd de intentie om te winnen. De laatste tien minuten zijn we in mijn ogen ook all in gegaan. Kijk: we wilden dominant voetballen. Maar op het allerhoogste niveau moet je de kleine momenten pakken. Dat hebben we vandaag een beetje nagelaten.”

Leverkusen had zich aangepast aan jullie manier van voetballen. Voelde je gaandeweg deze campagne dat het respect van de tegenstanders voor Club Brugge groter werd?

“De manier waarop Atlético speelde in Madrid: het had zich aangepast aan ons. Porto in Brugge? Evenzeer. En ook Leverkusen deed het. Zij wilden niet te hoog pressen. Het voetbalde zonder risico’s. Voor ons was dat trouwens een voordeel. Maar om op de vraag te antwoorden. Ja, je voelt dat de ploegen steeds meer respect hebben voor Club Brugge. En eerlijk gezegd is het geweldig om dat te voelen. Als je ziet hoe Xabi Alonso (de trainer van Bayer Leverkusen, red.) voor de wedstrijd met heel veel respect over ons en met ons spreekt… (Fijntjes) Dat respect is wederzijds, trouwens.”

Hoeveel punten op tien zou je jouw groep geven voor deze zes matchen?

“Negen op tien.”

En waarom?

“Mocht iemand vóór deze campagne gezegd hebben dat we tweede zouden worden met elf op achtien, had men die persoon direct in ‘het zothuis’ gestoken. Wat we gerealiseerd hebben als ploeg en als club én de stappen die we gezet hebben… Mijn jongens zijn geen enkele wedstrijd gestart met het gevoel dat ze enkel wilden verdedigen. Onze intentie was altijd om dominant voetbal te spelen. Om hoge pressing te zetten. Om in de tegenpressing te gaan. In heel veel matchen is ons dat goed gelukt. We konden de spelersgroep overtuigen van onze manier van spelen. Dat het dan die resultaten met zich meegebracht heeft, verdient een negen. En dat is omdat ik nooit een tien op tien geef.”

Kan je jezelf een cijfer op tien geven?

(Lacht) “Neen, neen. Daar ga ik niet aan beginnen.”

Die tweede plaats zorgt er wel voor dat de loting komende maandag een wereld van verschil zal zijn. Jullie zullen in principe tegen een Europese topclub uitkomen.

“Een wereld van verschil: dat laat ik in het midden. Er zijn ook kleppers die tweede geworden zijn in hun groep - dat lijkt me logisch. Maar wie of wat er uit de loting komt, maakt me eigenlijk niet veel uit. Club Brugge heeft een goede basis om het elke ploeg lastig te maken. Nogmaals: we hielden vijf keer de nul in zes wedstrijden. We voetbalden stabiel. En het geloof in eigen kunnen is groot.”

