Genk leeft in alle rust naar confrontatie met René Weiler toe: “Het gevoel is goed, maar we onderschatten Servette zeker niet”

Meteen een belangrijke afspraak voor Racing Genk . In de tweede voorronde van de Champions League nemen ze het op tegen het Zwitserse Servette Genève. De terugwedstrijd volgt op woensdag 2 augustus (19u). Klaren de Limburgers die klus, wacht in de derde en voorlaatste ronde van plaatsing voor de Champions League het Schotse Glasgow Rangers , de club van gewezen Genk-spits Cyriel Dessers.

De eerste hindernis richting het miljoenenbal ligt dus in Genève. Daar begint KRC Genk morgen aan zijn tweeluik tegen het Servette van ene René Weiler. Wat de vicekampioen verwacht: een stugge tegenstander. Maar Racing kijkt vooral naar zichzelf, want de sterren staan op dit moment gunstig bij de Limburgers.

De voorbereiding loopt tot dusver namelijk vlekkeloos. Aanwinst na aanwinst wordt binnengehaald. De ploeg oogt versterkt, alleen in de spits is er nog een openstaande vacature. Head of Football Dimitri de Condé staat dan weer dicht bij een contractverlenging tot medio 2029. Minstens. Dat jaartal is geen toeval, want zo lang loopt het mandaat van Peter Croonen als voorzitter.

Tel daarbij 25 fitte spelers en nog geen vertrekkers, en je krijgt een cocktail van luxeproblemen. Wie start er straks op de linksbuiten? Alieu Fadera of Mike Trésor? De assistkoning zou weleens voor het eerste wolkje aan de horizon kunnen zorgen, want de interesse van Fulham is concreet. Zijn vertrek is ingecalculeerd, zij het niet ideaal. Trésor was vorig jaar bij liefst 32 goals betrokken – verdeeld over acht doelpunten en 24 assists. Andere Premier League-clubs volgen de situatie intussen op.

Bryan Heynen laat zich er in Zwitserland niet gek door maken. “Het gevoel is goed, maar we onderschatten deze ploeg zeker niet”, zegt de aanvoerder. Wouter Vrancken denkt er hetzelfde over. Hij moet knopen doorhakken. “Fadera of Trésor? De een was heel sterk tegen Sporting Lissabon (1-1, red.), de ander tegen Burnley (2-0, red.). Het is een lastige keuze, maar ik hak graag moeilijke knopen door”, lacht hij. “Wie er dan in de goal zal staan? Maarten Vandevoordt of aanwinst Hendrik Van Crombrugge? “Dat zal je morgen wel zien”, klinkt het. We kunnen het nu al verklappen: Vandevoordt behoudt het vertrouwen.

Weiler

De tegenstander dan. Servette Genève. Het is de club die sinds 1 juli van dit jaar een oude bekende heeft als trainer: René Weiler. U weet wel, die Zwitserse coach die Anderlecht in 2017 voor het laatst kampioen maakte, maar in ons land vooral kritiek oogstte omwille van zijn speelwijze en geheimzinnigheid.

Wel, Weiler is nog altijd geen fuifnummer hoor. Althans, hij laat zich door de Zwitserse media tutoyeren en doet wel vriendelijk mee aan het spelletje van een Zwitserse collega die zijn tactiek probeert te ontmaskeren. “Dat beslis ik na de training pas”, klinkt het eerst. Dan weer: “Ik heb mijn ploeg goed voorbereid, maar hier mijn plannen al uit de doeken doen, is niet in ons voordeel.”

Dat Genk heel offensief voetbal speelt, vertelt Weiler verder nog. “Ze vallen vaak met zeven of acht spelers aan. Daar moeten we oplossingen voor zoeken. Welke? Ik ga mijn ideeën hier niet verklappen. Er zitten Belgische journalisten in de zaal”, grapt hij. “Misschien dat ik mijn ploeg op twee of drie plaatsen wijzig. Jullie zullen het morgen wel ondervinden.”

Lof voor België

Los daarvan is Weiler lovend over Genk en het niveau van de Belgische competitie in zijn geheel. “Dat is hoger dan dat van de Zwitserse Super League”, vindt hij. “Dat hebben we vorig jaar in Europa kunnen zien en ik heb het in het verleden ervaren. Er gaat veel meer geld om in het Belgisch voetbal, dat maakt ook een verschil. Genk is een van de betere ploegen van België. Ze werken al jaren zeer goed en beschikken over een uitstekende jeugdopleiding. Het is een club met de nodige Champions League-ervaring. Mijn spelers kunnen dat niveau nu eens ontdekken.”

Nog even over het stadion. Servette speelt zijn thuismatchen in het Stade de Genève. 30.000 mensen kunnen er terecht, maar die zijn er nooit. Vorig seizoen was de thuismatch tegen Young Boys Bern met 16.000 toeschouwers de best bezochte wedstrijd. Dat aantal wordt vanavond tegen Genk overtroffen. “Maar er zijn nog kaarten beschikbaar”, vermeldt de perschef van de Zwitserse nummer twee er niet zo subtiel bij. “Doe gerust een oproep in jullie kranten.” Bij deze.

