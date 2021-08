Genk gaat voor goud: een stunt tegen Shakhtar zou al 5 miljoen (en grote stap richting absolute jackpot) opleveren

Champions LeagueTussen al dat goud, zilver en brons door doet Genk vanavond zelf een gooi naar eremetaal. Want laat ons wel wezen, mocht het zich in twee matchen ontdoen van Shakhtar Donetsk, dan zou dat een prestatie zijn die een gouden plak waard is. Eentje ter waarde van 5 miljoen euro. Later wacht zelfs 15 miljoen.

5 miljoen euro. Zoveel levert de kwalificatie voor de play-offs van de Champions League op. Mocht Genk Shakhtar elimineren, dan wacht in die play-offs de winnaar van Sparta Praag- AS Monaco. Slaagt Genk erin Club Brugge als tweede Belgische club te vervoegen in de groepsfase van de Champions League, dan verzekeren ze zich nog eens van 15 miljoen.

First things first. Shakhtar Donetsk. Wipt Genk de Oekraïners, dan zou dat niets minder dan een stunt zijn. In twaalf duels tegen Belgische clubs slaagde enkel Club erin om een wedstrijd te winnen tegen Shakhtar. Het was in 1995, in Europacup II, nog voor Shakhtar Donetsk een ploeg werd die Europese topclubs geregeld het vuur aan de schenen legt. Vraag het eens aan Real Madrid: de Koninklijke werd vorig seizoen twee keer gevloerd in de poulefase van de Champions League. Het budget van de Oekraïners ligt vier tot vijf keer hoger dan dat van Racing Genk.

Volledig scherm Mike Tresor. © Photo News

Op papier is het een ongelijke strijd, maar Racing Genk klopt zich op de borst. Dit is de beloning voor het geweldige parcours dat John van den Brom en Racing Genk vorig seizoen fietsten in de play-offs. "Voor deze wedstrijden hebben wij een heel seizoen geknokt", zei Van den Brom. "Wij hebben heel onze voorbereiding hierop afgestemd. Het Kampioenenbal is het mooiste wat er is en daar willen wij heel graag deel van uitmaken. Een goede heenwedstrijd tegen Shakhtar is de eerste stap. Zoals altijd zullen wij ook tegen een sterke tegenstander uitgaan van onze eigen sterkte." Dat siert Genk en die één op zes in de competitie mag daarvoor zelfs geen belemmering zijn. Met het voetbal van Racing Genk was niets mis, alleen is er vanavond geen plaats voor defensieve naïviteit.

En dan is er nog het grootste vraagteken. Hoe zit het met Paul Onuachu? De Nigeriaanse topschutter van Genk zit opnieuw in de selectie en wordt aan de aftrap verwacht. Na zijn topseizoen met 35 doelpunten droomt hij van een transfer naar de Premier League. Arsenal en West Ham worden genoemd, maar concreet is dat allemaal nog niet. Die onzekerheid vreet aan Onuachu. Genk moet hopen dat hij de muizenissen van zich afschuift en nog eens schittert, zoals hij vorig jaar zo vaak heeft gedaan. Alleen met de beste Onuachu mag Genk dromen van goud.

Derde voorronde Champions League (heen) vanavond om 20u LIVE op VTM 2

Lees ook:

Volledig scherm Hoe zit het met Paul Onuachu? © Photo News